Bedrijfsartsen vaccineren vanaf woensdag zorgpersoneel in ziekenhuis

Ernst Kuipers is blij dat er snel begonnen kan worden met vaccineren in ziekenhuizen (Rechten: ANP/Robin Utrecht)

Een deel van het ambulancepersoneel en personeel op ic-afdelingen, de spoedeisende hulp en de corona-verpleegafdelingen kan gevaccineerd worden. Er worden zo'n 30.000 zorgmedewerkers gevaccineerd. "Dat komt neer op 340 á 350 medewerkers gemiddeld per ziekenhuis, afhankelijk van de grootte van het ziekenhuis", legde Ernst Kuipers uit in een persconferentie, hij is voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ). Over drie weken volgt de benodigde tweede prik.

Woensdag wordt eerst een personeelslid van een verpleeghuis in het Brabantse Veghel gevaccineerd. Daarna wordt er ook begonnen met vaccineren in de ziekenhuizen. Dat wordt gedaan door bedrijfsartsen. Doel is onder andere uitval van zorgmedewerkers terugdringen. "Een ic-verpleegarts minder betekent een gat in het rooster voor vier bedden."

Treant en WZA

Treant Zorggroep laat weten dat er een inventarisatie is gemaakt onder het personeel om te kijken wie er in eerste instantie in aanmerking komt. "De voorbereidingen in algemene zin zijn getroffen", zeg woordvoerder Erwin Kikkers.

Een woordvoerder van het Wilhelmina Ziekenhuis Assen laat in een eerste reactie weten dat er op dit moment hard gewerkt wordt aan de voorbereidingen.

TT Circuit

In Drenthe wordt grootschalige vaccinatie van medewerkers van verpleeghuizen vanaf maandag 11 januari gestart op het terrein van het TT Circuit. Duizenden uitnodigingen gingen daarvoor vandaag de deur uit.