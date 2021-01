Deel leerlingen speciaal onderwijs toch naar school: 'Thuis gaat het mis'

"Het gros van onze leerlingen is thuis. Maar een twintigtal is op school voor noodopvang", zegt directeur Ronald Kamerman.

De overheid heeft bepaald dat naast kinderen van ouders met cruciale beroepen ook de zogenoemde kwetsbare kinderen naar school mogen. De directies van de scholen mogen zelf bepalen welke kinderen dat zijn. Kamerman: "Wij moeten nu de keuze gaan maken wanneer een leerling dusdanig kwetsbaar is dat hij of zij naar school mag en wanneer niet. Dat is een dilemma."

Mes uit de keukenla

Op de Mackayschool zitten kinderen met een verstandelijke of lichamelijke beperking, die daardoor heel moeilijk leren. Leerlingen kunnen hier terecht voor basisonderwijs en middelbare school. Als deze kinderen langere tijd niet naar school kunnen, kan het thuis helemaal misgaan.

"Dan moet je denken aan een kind van acht dat een mes uit de keukenla pakt of een kind dat steeds de klerenkast overhoop haalt", zegt Kamerman. "Het kan ervoor zorgen dat ouders op den duur helemaal geen grip meer krijgen op hun kind."

Rustig in de klas

De kinderen die vandaag wel op school waren, speelden rustig samen in de klas. "Deze kinderen gedijen enorm bij structuur. Als dat wegvalt, gaan ze ongepast gedrag vertonen", zegt Kamerman.

De leerkrachten zijn daarom blij dat de leerlingen tijdens deze lockdown wel naar school mogen komen als dat nodig is. Hoewel het voor de leraren soms ook flink aanpoten is. Want ook zij kampen met uitval door corona. "Natuurlijk is het behelpen", zegt lerares Loes Snijder. "Maar voor onze leerlingen doen we alles."

Tijdens de eerste schooldag na de kerstvakantie kwamen er veel telefoontjes binnen bij Kamerman van ouders die ook graag hun kind naar school willen brengen. De directeur verwacht dat het aantal kinderen dat wel in de klas zit volgende week bijna zal verdubbelen.