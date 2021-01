Voormalig Formule 1-coureur Albon maakt opwachting in vernieuwde DTM

De vernieuwing van de DTM was hard nodig omdat na het vertrek van Aston Martin en Audi alleen BMW overbleef.

"Het is boven verwachting dat er zo positief wordt gereageerd", zegt organisator Lee van Dam. Hij is verantwoordelijk voor het DTM-weekend op het TT Circuit van Assen. "Zoals het nu lijkt hebben we met het team van Jenson Button, Alexander Albon en Robert Kubica drie grote namen uit de Formule 1. Dat is heel belangrijk voor de uitstraling van de sport. En ik heb begrepen dat er nog meer grote namen worden verwacht."

Toezeggingen

Inmiddels hebben Audi, Mercedes, McLaren en Red Bull hun deelname met verschillende klantenteams al toegezegd. Alexander Albon zal in dienst van Red Bull enkele races voor zijn rekening nemen. De Britse Thai zal de DTM combineren met zijn taken als test- en reservecoureur van het Formule 1-team. Ook Liam Lawson uit Nieuw-Zeeland zal voor Red Bull actief zijn in de DTM. Met welk merk de energiedrank-gigant in zee gaat is nog niet bekend.

Jenson Button staat met zijn Britse Jenson Team Rocket RJN aan de start. Zij hebben zich met een Mc Laren GT3 ingeschreven. Er zijn sterke geruchten dat Button zelf ook als gastrijder in actie zal komen.

Twintig auto's, vijf verschillende merken?

DTM-topman en oud-Formule 1-coureur Gerhard Berger mikt voor komend seizoen op minimaal twintig auto's op de grid en hij hoopt op minimaal vijf verschillende merken.

De DTM-ronde in Assen staat in het weekend van 17 tot en met 19 september op de kalender. De seizoensopening is in het laatste weekend van mei in het Russische Sint-Petersburg.