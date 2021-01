Inwoners Coevorden: 'We hebben eindelijk weer kunnen slapen'

Klanten van de buurtsupermarkt, waarvoor ook gisteravond weer vuurtjes werden gemaakt op straat, spreken schande van de rellen. "We konden er niet van slapen", vertelt een vrouw. "Mijn man is ziek en heeft juist zijn rust nodig, maar dat lukte zo niet. Afgelopen nacht was het gelukkig een stuk rustiger. We hebben eindelijk weer kunnen slapen."

(Verhaal gaat door onder de video)

Een buurtbewoner die al sinds 1989 in de wijk woont vindt het ontzettend jammer: "We wonen in zo'n mooie wijk met een nette supermarkt voor de deur. We zijn gewoon overdonderd. Dit had niet gehoeven. Ik heb gelukkig rolluiken voor de ramen, maar desondanks hebben mijn vrouw en ik niet fijn geslapen."

Politiek betreurt onrust

Politieke partijen in Coevorden vinden het bijna allemaal jammer wat er de afgelopen dagen is gebeurd. "Zeker voor de mensen in Poppenhare zijn de afgelopen dagen onrustig verlopen. Gisteravond is de wijk afgesloten en ik hoop dat de politie de boel gauw onder controle heeft", zegt Ferry Booij, fractievoorzitter van Belangen Buitengebied Coevorden, goed voor 9 van de 25 zetels in de gemeenteraad.

Hij is tevreden over de aanpak van de gemeente: "Ik denk dat de gemeente ook overvallen is door de gebeurtenissen. Dat zoiets op Oudejaarsavond gebeurt is normaal, voor zover je het normaal kunt noemen, maar dat het blijft aanhouden is niet goed. Ik vind dat er goed is ingegrepen door de ME en denk dat een strenge aanpak en het gesprek aangaan de oplossing is."

"Het is heel jammer dat er een kleine groep is die dit doet terwijl de grote meerderheid veel plezier heeft. Het is niet mooi dat we als Coevorden nu op deze manier in de picture staan", zegt Margriet Fissering van de VVD met 4 zetels.

(Verhaal gaat verder onder de video)

Tevredenheid over ingrijpen

De meeste partijen staan achter het handelen van de burgemeester. "Met het optreden van de politie is zichtbaar gemaakt dat het in Coevorden moet stoppen. De burgemeester heeft de taak als hoeder van de gemeente goed opgepakt", zegt fractievoorzitter Sandra Katerberg van het CDA, dat 4 zetels bekleedt in de raad.

Had erger niet kunnen voorkomen als eerder streng was ingegrepen? "Ik heb er het volste vertrouwen in dat de goede afwegingen zijn gemaakt. Je maakt zo'n afweging op basis van de informatie die je op dat moment hebt. Een optreden van de ME is ook geen reclame", zegt Katerberg daarover.

In Geesbrug stond de ME vorig jaar meteen al in de startblokken toen het daar uit de hand liep. "Geesbrug is een andere situatie. Daar liep het herhaaldelijk uit de hand. Hier was de eerste keer dat het hier gebeurt en dat kan ik me voorstellen dat je het als burgemeester nog even aan wilt kijken. Handhaven is belangrijk, maar gelijk als een bok op een haverkist zitten moet ook niet", vindt de VVD.

Gebiedsverbod populaire maatregel

De maatregel om een gebiedsontzegging in te stellen, valt goed bij de politiek. Volgens hoogleraar algemene rechtsgeleerdheid Jan Brouwer is een gebiedsverbod een van de populairste maatregelen in Nederland. "Het kan effectief zijn, maar het kan ook een waterbedeffect hebben."

Lees ook: