5 vragen over de schuivende vaccinatiedatums

1. Wanneer wordt er begonnen met vaccineren?

Zorgpersoneel van verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen in Drenthe hebben een oproep gehad. Vanaf maandag 11 januari wordt er begonnen met vaccineren op het test- en vaccinatiecentrum op het TT Circuit.

Een deel van het ziekenhuispersoneel is eerder aan de beurt, werd vandaag bekend. Vanaf woensdag 6 januari wordt er door bedrijfsartsen gevaccineerd.

Na drie weken moet de benodigde tweede prik volgen.

2. Wie krijgen in het ziekenhuis een vaccinatie?

In de ziekenhuizen gaat het om een klein deel van het personeel. Zo'n 5.800 ambulancemedewerkers en 24.000 medewerkers van ic's, corona-afdelingen en de spoedeisende hulp in Nederland komen in aanmerking. Per regio en ziekenhuis verschilt het hoeveel mensen er geprikt kunnen worden. Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) schat dat het gemiddeld om zo'n 350 medewerkers gaat. Navraag leert dat het nog niet precies bekend is hoeveel prikken er in Drenthe gegeven gaan worden en wanneer.

Doel is om uitval van ziekenhuispersoneel te verkleinen. Toch zal de vaccinatie ook tot uitval leiden, zegt Kuipers, omdat het vaccin bijwerkingen kan veroorzaken. Hij zag het liefst dat bijvoorbeeld ic-medewerkers gespreid worden gevaccineerd, maar dat zit er niet in. Er moet gespoten worden, nu er een beperkt aantal prikken beschikbaar is voor de ziekenhuizen. Hij is hoe dan ook erg blij dat het ziekenhuispersoneel bij de eerste groep gevaccineerden behoort.

3. Ik werk in de zorg, wanneer ben ik aan de beurt?

Woensdag wordt dus in Noord-Brabant ook begonnen met het vaccineren van zorgmedewerkers van verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen. In Nederland zijn er zo'n 269.000 mensen die in deze groep vallen, schrijft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Er wordt gestart op de GGD-priklocatie in het Brabantse Veghel, vrijdag volgen Rotterdam en Houten. Dan is ook Drenthe aan de beurt; vanaf 11 januari wordt er op het TT Circuit begonnen met vaccineren. Op 15 januari moeten alle 25 GGD-priklocaties in werking zijn.

"Na de groep zorgmedewerkers uit de verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen, worden ook zorgmedewerkers in de gehandicaptenzorg (178.000 mensen), wijkverpleging en WMO-ondersteuning (166.000 mensen) uitgenodigd om een afspraak te maken voor vaccinatie", aldus het ministerie.

4. Hoe kan het nu dat het toch allemaal weer sneller is dan verwacht?

Andere landen zijn al weken bezig. Minister Hugo de Jonge wilde op 4 januari starten, dat werd 8 januari, nu is het 6 januari. De datums vliegen je om de oren, maar het gaat nu toch echt gebeuren. En dat komt volgens het ministerie en andere betrokkenen vooral door keihard te werken.

"Iedereen werkte tijdens de feestdagen keihard door en we kunnen nu gelukkig verantwoord vervroegen", zei André Rouvoet, voorzitter van de koepel van alle GGD'en toen bekend werd dat in Drenthe eerder wordt gestart.

Tot een kwartier voor de bekendmaking van dat er in ziekenhuizen eerder gestart gaat worden zat Ernst Kuipers nog volop in overleg. "Onze protocollen moesten nog worden goedgekeurd door het RIVM en VWS. De afgelopen dag was een constant overleg."

En toch is Nederland het laatste land in de Europese Unie. Kuipers benadrukte nog maar eens dat het vaccineren geen wedstrijd is. Een opmerking die ook minister De Jonge regelmatig maakt. Onder andere de manier van leveren (in grote doses) leverde vertraging op ten opzichte van andere landen. Het sloot niet aan op de manier waarop Nederlandse vaccinatieprogramma's werken, bleek uit een reconstructie van de Volkskrant. Ook is er te laat actie ondernomen. Minister De Jonge zegt dat de coronavaccinatie waarschijnlijk eerder had kunnen beginnen als hij de GGD'en eerder had gevraagd de systemen alvast klaar te maken voor grootschalige vaccinaties.

5. Ik werk niet in de zorg, wanneer ben ik aan de beurt?

Voor iedereen die dat wil, is er uiteindelijk een vaccin beschikbaar. Maar de vaccins zijn niet allemaal tegelijk beschikbaar en dus is er een volgorde opgesteld: eerst zorgmedewerkers en kwetsbare groepen. Afhankelijk van de beschikbaarheid van goedgekeurde vaccins wordt er verder gepland. Het ministerie heeft daar nog geen strategie voor gepubliceerd.

