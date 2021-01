Coronateststraat TT Circuit Assen opent met landelijke primeur

Medewerkers van de teststraat geven de afgenomen coronatests via een doorgeefluik aan hun collega's, die de test direct kunnen analyseren. Een methode die volgens de GGD Drenthe sneller en efficiënter is dan op de andere testlocaties.

"Op de andere testlocaties in Nederland worden de coronatests na afname verzameld en naar een centrale analyseruimte gebracht", vertelt analysemedewerker Jeroen Hofstede. Met een aantal collega's neemt hij de hele dag coronatests onder de loep. "Je kunt sneller werken, want je krijgt alles meteen aangeleverd en verwerkt het direct. Dat is echt een groot voordeel", zegt Hofstede.

Uit de auto

Nieuw is ook dat je niet meer met de auto door de teststraat gaat en dat je vanuit je autostoel een wattenstaafje in neus en keel krijgt. De auto's blijven op de parkeerplaats en mensen melden zich binnen bij één van de loketten. Na het beantwoorden van wat vragen wordt de test in een hokje achter het loket afgenomen en daarna dus direct doorgegeven aan de analysemedewerkers. In het geval van een sneltest weten zij al na ongeveer vijftien minuten of een test positief of negatief is. De geteste persoon krijgt meestal dezelfde dag nog de uitslag, zodra die in de systemen van de GGD is verwerkt.

In de TT-teststraat zet de GGD Drenthe vanaf 11 januari ook de eerste coronavaccins van Drenthe. Daarvoor wordt de teststraat opgesplitst in een testgedeelte en een vaccinatiegedeelte. Bellen voor een coronavaccin heeft geen zin: mensen die in aanmerking komen voor een inenting krijgen daar een uitnodiging voor. Zorgmedewerkers zijn volgende week eerst aan de beurt.

Vaccineren

Naar verwachting kan de GGD in de TT-teststraat tijdens de eerste vaccinatieweken ongeveer 250 tot 300 vaccins per dag toedienen. Een stuk minder dan de maximumcapaciteit van 32.000 vaccinaties of tests per week. "We zijn afhankelijk van de landelijke verdeling van de vaccins", vertelt projectleider Paulien Nienhuis van de GGD. "De vaccins worden over de regio's verdeeld en het is aan de minister om te bepalen hoeveel er overal terecht komen."

Het is niet zo dat alleen Drenten gevaccineerd of getest kunnen worden in Assen. Via een landelijk telefoonnummer kun je bij het maken van de afspraak de voorkeur voor een locatie uitspreken. "Als een zorgmedewerker in Zwolle woont en in Groningen werkt, kunnen ze onderweg prima hier in Assen een vaccin krijgen", vertelt Nienhuis.