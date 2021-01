Nieuwjaarstoespraken gemeenten, wel of niet?

"Juist nu moet je doorzetten en de interactie zoeken", is het credo in Meppel. Op aandringen van burgemeester Richard Korteland is de nieuwjaarsreceptie terug ingevoerd in Meppel. "Ook omdat het een moment is voor nieuwe inwoners om kennis te maken met de gemeente", vindt Korteland.

'Toch iets anders doen'

In Meppel organiseren ze het nu een paar jaar met hulp van ondernemers. Vorig jaar was er een jazzconcert in Schouwburg Ogterop, dit jaar zijn er opnames in de nieuwe studio van InterStage en Time to Speak.

'Showmaster Korteland' kondigt als presentator de gasten aan. Een rol die hem op het lijf geschreven is. Speciale gasten zijn cabaretier Bert Visscher en The Voice-finaliste Daphne van Ditshuizen. Bijna een nieuwjaarsbijeenkomst zoals anders, maar dan digitaal. "Iedereen kan op Instagram al een video opnemen. We dachten: we moeten toch iets anders doen. Het is iets vrolijker en daarom hebben we voor deze opzet gekozen."

(Verhaal gaat verder onder de video)

Geen tweede receptie

In Tynaarlo hielden ze in 2020 voor het eerst sinds de gemeentelijke herindeling (1998) een nieuwjaarsreceptie. Daarvoor vond de gemeente dat er genoeg andere momenten in het jaar waren waarop er contact was met inwoners. De tweede editie dit jaar kon dus niet worden georganiseerd.

"Bedankt voor jullie ongekende naoberschap", schreef burgemeester Marcel Thijssen in zijn eindejaarsboodschap eind december. Daarin werd ook kort vooruitgeblikt naar het nieuwe jaar. "Vooralsnog blijft het daar bij", laat de gemeente weten. Assen publiceerde een brief van burgemeester Marco Out.

Videoboodschap populair

De videoboodschap van de burgemeesters gericht aan de inwoners blijkt voor gemeenten het populairste alternatief van de nieuwjaarsborrel. Zeven à acht gemeenten kiezen uiteindelijk voor deze optie. De gemeente Aa en Hunze stuurde naar haar inwoners een kerstkaart met daarin de aankondiging van een video. In Emmen ruilde Eric van Oosterhout een speech in voor een uitzending van de streekzender ZO!34 in het Atlastheater, waar hij co-presentator was van een nieuwjaarsshow.

Burgemeester Bert Bouwmeester van Coevorden nam zijn nieuwjaarsboodschap al eind 2020 op. "Ik hoop van harte dat ik met u kan terugkijken op een rustig verlopen Oud en Nieuw." Die wens zag hij, met alle wanordelijkheden in Geesbrug en de Coevorder wijk Poppenhare, in rook opgaan.

Hoogevener van het jaar

Hoogeveen en De Wolden komen vandaag met boodschappen van de burgervaders. In Hoogeveen wordt dan ook de Hoogevener van het Jaar bekendgemaakt. De burgemeesters van de gemeenten met de dubbele namen, Midden-Drenthe en Borger-Odoorn, verwachten hun boodschap aan het einde van deze week en houden het naar eigen zeggen kort. De burgemeester van de gemeente Noordenveld is nog in dubio.

Burgemeester Rikus Jager is de laatste burgemeester die voor de camera verschijnt. Hij neemt zijn boodschap volgende week op. Westerveld is ieder jaar de laatste gemeente in Drenthe die de nieuwjaarsreceptie houdt, op de derde woensdag van januari.

Ook nieuwjaarsrede Klijnsma op video

Niet alleen burgemeesters willen inwoners bereiken, ook commissaris van de Koning Jetta Klijnsma houdt traditioneel een nieuwjaarsrede. Dit jaar blikt ook zij via een video terug en vooruit. Haar boodschap wordt morgen gepubliceerd.