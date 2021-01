Grootste bevolkingsgroei vorig jaar in Zuidwest-Drenthe

In Meppel groeide de bevolking in 2020 het hardst (Rechten: Sabine Joosten/Hollandse Hoogte)

In zeven van de twaalf Drentse gemeenten steeg het aantal inwoners het afgelopen jaar licht. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In Zuidwest-Drenthe groeide de bevolking het meest.

In Meppel woonden op 1 december 2020 34.324 mensen; 404 meer dan aan het begin van het jaar. Dat is een groei van 1,2 procent. Westerveld groeide met 178 inwoners naar een totaal van 19.638 aan het eind van het jaar, een stijging van bijna 1 procent. In De Wolden woonden op 1 december 24.374 mensen, 44 meer dan begin vorig jaar. Procentueel gezien is dat een toename van 0,2 procent.

Alleen in Hoogeveen kromp de bevolking met 0,2 procent naar 55.604. Begin vorig jaar woonden er 95 mensen meer in die gemeente.

Bijna 107.000 inwoners Emmen

Ook in Emmen, Aa en Hunze en Noordenveld daalde het inwoneraantal licht. Desondanks heeft Emmen nog altijd bijna 107.000 inwoners, waarmee de Zuidoost-Drentse gemeente de grootste van de provincie is. Assen, qua inwonersaantal de tweede gemeente in Drenthe, kende wel een lichte stijging. Er kwamen 213 Assenaren bij vorig jaar, waarmee het totaal uitkwam op 68.812 op 1 december.

Nagenoeg geen groei in Coevorden

Coevorden is de enige gemeente waar het aantal inwoners nagenoeg gelijk bleef. Er kwamen tussen januari en december vorig jaar slechts twaalf inwoners bij. In totaal wonen er nu 35.309 mensen in deze Zuidoost-Drentse gemeente.

Bekijk in dit kaartje de details over jouw gemeente:

De rest van Nederland

De totale bevolking van ons land groeide vorig jaar met zo'n 63.000 inwoners, half zoveel als in 2019. Door de vele reisbeperkingen vanwege het coronavirus kwamen weinig migranten deze kant op. Bovendien was het aantal sterfgevallen hoger dan normaal vanwege de virusuitbraak, meldt CBS.

De statistici hadden van tevoren verwacht dat het inwonertal boven de 17,5 miljoen uit zou stijgen. Maar dat is niet gebeurd. Het aantal inwoners bleef net onder deze grens hangen. Dit zijn overigens voorlopige cijfers die nog iets kunnen veranderen als bij het CBS meer gegevens binnenkomen.

Met name de eerste golf van het coronavirus had een groot effect op de bevolkingsgroei, zeggen de onderzoekers. Het aantal sterfgevallen oversteeg het aantal geboortes. Bovendien droogde de migratiestroom richting Nederland vrijwel op. De onderzoekers zagen ook dat minder mensen naar het buitenland verhuisden.