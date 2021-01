Opstandige gevangenen PI Ter Apel overgeplaatst naar Veenhuizen

Zondagavond brak een opstand uit in de gevangenis in Ter Apel (Rechten: ANP/Huisman Media)

Achttien gevangenen kwamen zondagavond in opstand in de gevangenis in Ter Apel. De mannen verschansten zich in de afdelingskeuken en weigerden terug te gaan naar hun cel. Nadat medewerkers, met hulp van een speciaal team, de opstand hadden beƫindigd, is een deel van de gevangenen overgeplaatst naar de PI Veenhuizen.

De mannen, allemaal gevangenen zonder de Nederlandse nationaliteit, protesteerden tegen nieuwe wetgeving, meldt RTV Noord. Daarin is vastgelegd dat ze, als ze niet zelf meewerken aan hun vertrek uit Nederland, in een versoberd regime komen in de gevangenis. Dat betekent dat ze geen extra activiteiten meer mogen doen, zoals sporten.

Niet ingegaan op eis

De buitenlandse gevangenen worden na het uitzitten van hun straf sowieso Nederland uitgezet, omdat ze een misdrijf hebben gepleegd. Als ze meewerken aan de uitzetting, mogen ze in de gevangenis nog wél deelnemen aan het dagprogramma. De gevangenen eisten een gesprek met de directie. Directeur Laurens Huizinga is daar niet op in gegaan, laat hij weten aan RTV Noord.

Niet genoeg isoleercellen

Het Interne Bijstandsteam werd ingezet om de gevangenen uit de keuken te halen en terug naar hun cel te brengen. Ook kwam er een landelijk Bijzonder Bijstandsteam naar de PI Ter Apel voor ondersteuning. Alle achttien opstandige gevangenen zijn voor straf in een isoleercel gezet. Omdat ze daarvan in Ter Apel geen achttien hebben, is een deel van de mannen overgeplaatst naar Veenhuizen.