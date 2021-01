Burgemeester Stadskanaal: 'Brand heeft enorme impact op ondernemer'

Burgemeester Yvonne van Mastrigt noemt de verwoestende brand bij fastfoodrestaurant McDonald's in Stadskanaal een 'ongelooflijke klap' voor de uitbater en alle personeelsleden. "Je hele bedrijf in vlammen te zien opgaan. Het is niet voor te stellen wat een enorme impact deze verwoestende brand heeft op deze altijd zo betrokken ondernemer", zegt Van Mastrigt.

Kort na half vijf vanochtend brak de brand uit in het restaurant aan het Hoogveen in Stadskanaal. De brandweer, die met meerdere korpsen uitrukte, kon niet voorkomen dat het pand In twee uur tijd volledig werd verwoest. Toen de brand uitbrak, was er niemand in het gebouw. Er raakte ook niemand gewond. De oorzaak is nog niet bekend.

"We staan klaar om met hem in gesprek te gaan en te kijken hoe het verder moet", zegt Van Mastrigt. "Gelukkig waren er geen personen in het pand aanwezig. Door de zorgvuldige werkwijze van de brandweer is er geen gevaar geweest voor andere mensen of de omliggende panden. Ik ben onder de indruk van de betrokkenheid en de snelle inzet van de hulpdiensten die al na twee uur het sein brandmeester konden geven."