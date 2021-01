Winterwondertje op alpacaboerderij in Tiendeveen

Eind oktober importeerden eigenaar Sander Zonneveld en zijn vrouw vijf alpaca's uit Zuid-Amerika. Nooit was het bij hen opgekomen dat sommige van de vrouwtjes al drachtig waren. "Mijn vrouw doet op 2 januari de vrouwtjes naar buiten en zag opeens wat uitsteken aan de achterkant van een van de dames. Op dat moment breken de vliezen. Toen gingen alle alarmbellen af", vertelt Zonneveld.

Veel te koud

Wanneer Jorden - die vernoemd is naar een van de verzorgers - is geboren, wordt hij snel droog gemaakt. "Het is normaal dat veulens worden geboren in de zomer. Wanneer ze dan geboren zijn, drogen ze op in de zon en krijgen daarna moedermelk om te groeien", verklaart de alpacahouder. Maar hier in Nederland zitten we midden in de winter en dat is riskant. "Het beestje krijgt het heel snel koud en dat is gevaarlijk. Hij draagt nu ook een jas om warm te blijven. De voeding die hij binnenkrijgt, moet hij gebruiken om te groeien, niet om zichzelf warm te maken."

Zomer in Zuid-Amerika

Maar hoe kan dit gebeuren? Zonneveld is er inmiddels wel achter. "Eerst waren we heel verbaasd, maar het is eigenlijk heel logisch. In Zuid-Amerika is het nu zomer. Hadden wij de alpaca's niet geïmporteerd, dan was het veulen daar gewoon in de zomer geboren." De komende dagen blijft Jorden in de stal met veel stro en een dikke laag kleding. "Als mijn vrouw en ik goed blijven opletten, dan gaat het wel goedkomen met hem."