Ook Borger-Odoorn komt met meldpunt voor gedupeerden toeslagenaffaire

Na de gemeenten Meppel en Assen, opent ook Borger-Odoorn een meldpunt voor gedupeerden van de kinderopvangtoeslagaffaire. Mensen in de gemeente die hulp nodig hebben met huisvesting, schulden, inkomen, zorg of de opvoeding van kinderen kunnen zich melden.

Tijdens de toeslagenaffaire heeft de Belastingdienst fouten gemaakt bij met de kinderopvangtoeslag. Ouders werden onterecht gemarkeerd als fraudeurs, en raakten in grote financiële problemen. Hun toeslag werd stopgezet en teruggevorderd. Vaak moesten duizenden euro's worden teruggestort.

Vergoeding niet altijd voldoende

Volgens Borger-Odoorn zijn de aankomende vergoedingen voor de gedupeerden niet altijd voldoende. "Mensen hebben schulden opgebouwd of zijn hun huis of baan kwijtgeraakt. De gemeente gaat kijken hoe we deze mensen het beste kunnen helpen", zo is te lezen op de gemeentewebsite.

In onze provincie hebben de gemeenten Assen en Meppel al een meldpunt opgezet. In Meppel zijn in ieder geval negentien gezinnen bekend die zijn geraakt door de toeslagaffaire. De gemeente Assen besloot begin vorige maand om een meldpunt in te stellen.

