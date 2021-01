Isala schroeft zorg terug: operatiekamers in Meppel dicht

Meerdere operatiekamers in het Isala-ziekenhuis in Meppel zijn dicht (Rechten: RTV Drenthe / Kim Stellingwerf)

In het Isala Diaconessenhuis in Meppel zijn meerdere operatiekamers voorlopig dicht. Dat doet het ziekenhuis zodat net als tijdens de eerste coronagolf personeel kan worden ingezet in Zwolle. De spoedpolikliniek in Meppel blijft wel gewoon geopend.

De medewerkers van het ziekenhuis in Meppel kunnen in Zwolle worden ingezet op de operatiekamers, de intensive care of de verpleegafdeling. Het aantal mensen met corona in het ziekenhuis is namelijk fors toegenomen. Daarom zijn volgens Isala extra zorgmedewerkers nodig voor covid-zorg in Zwolle, waar coronapatiënten worden opgenomen.

Volgens Isala was het te verwachten dat, net als in de andere ziekenhuizen in Nederland, de zorg verder teruggeschroefd moest worden. De komende tijd wordt geprobeerd om veel reguliere zorg zoveel mogelijk door te laten gaan. Het uitgangspunt is dat urgente of kritische zorg, net als oncologische operaties bij kankerpatiënten, zoveel mogelijk door blijft gaan. Om die zorg te blijven bieden, worden operatiekamers en ic-bedden beschikbaar gehouden.

Niet alle planbare zorg uitgesteld

Volgens Isala-woordvoerder Gerben Hart is het niet zo dat mensen die ingepland staan voor een heup- of knieoperatie hun afspraak automatisch uitgesteld zien worden. "De arts bepaalt of een operatie wel of niet uitgesteld kan worden. Daarnaast wordt per situatie bekeken hoeveel operatiekamers precies sluiten. Dat is van veel factoren afhankelijk."

De zorg die uitgesteld gaat worden, zijn operaties die niet binnen zes weken uitgevoerd moeten worden. Momenteel wordt gewerkt om de zorg voor de komende weken zo goed mogelijk te regelen. Als het aantal besmettingen en opnames afneemt, worden plannen gemaakt om de uitgestelde zorg in te halen.

De mensen van wie de operatie of behandeling niet doorgaat, worden persoonlijk op de hoogte gesteld. Hoort de patiënt niks, dan gaat de afspraak gewoon door.

