Vijftig coronabesmettingen in zorgcentrum Dekelhem in Gieten

Het aantal besmettingen in het zorgcentrum is opgelopen naar vijftig (Rechten: Van Oost Media)

In verpleeg- en verzorgingshuis Dekelhem in Gieten zijn vijftig bewoners en medewerkers besmet met het coronavirus. Dat meldt zorgorganisatie Icare, waar Dekelhem onder valt, in een interne brief aan de andere zorginstellingen van Icare.

Het aantal is flink opgelopen sinds 25 december, toen de zorgorganisatie meldde dat elf bewoners en drie medewerkers waren besmet. In de interne brief staat dat het sinds Kerstavond 'helemaal mis is' in het zorgcentrum in Gieten.

'Erg verdrietig'

Woordvoerder Eline Wagteveld van Icare wil het hoge aantal besmettingen niet bevestigen. "We hebben ervoor gekozen om geen exacte aantallen meer te delen. Aantallen zeggen ook niet zoveel, omdat sommige mensen nagenoeg geen klachten hebben en ook herstellen bewoners en medewerkers op dit moment gelukkig weer", reageert ze.

Wel erkent Wagteveld dat de afgelopen dagen meer bewoners en personeelsleden positief zijn getest. "Dat vinden we erg verdrietig. Het is voor het eerst sinds de coronapandemie dat we bij een verpleeghuis van Icare met een uitbraak van deze omvang te maken hebben en dit is ingrijpend voor zowel bewoners als medewerkers."

'Vertrouwde gezichten belangrijk'

Andere Icare-medewerkers springen op dit moment bij in het zorgcentrum in Gieten, wat de Icare-woordvoerder 'hartverwarmend' noemt. Alles is erop gericht om de verspreiding van het virus te stoppen en we hebben er vertrouwen in dat we op de goede weg zijn. We gebruiken hiervoor de actuele richtlijnen om nieuwe besmettingen te voorkomen."

"Daarnaast is het erg belangrijk om de goede balans te vinden tussen het tot stilstand te brengen van het aantal besmettingen en er tegelijk voor te zorgen dat onze kwetsbare bewoners ook nu op een veilige manier contact houden met hun naasten", voegt Wagteveld toe. "Vertrouwde gezichten zijn in deze tijd belangrijk voor onze bewoners en we zijn blij dat bezoek, ook al is het beperkt, mogelijk is."

Burgemeester leeft mee

Burgemeester Anno Wietze Hiemstra leeft mee met de bewoners en het personeel van Dekelhem: "Het is voor het eerst in onze gemeente dat ergens deze aantallen besmettingen zijn. We hebben regelmatig contact met Icare over de situatie." Hij noemt de situatie 'heel verdrietig'.

Op dit moment is het volgens de burgemeester niet nodig om vanuit de overheid aanvullende hulp te bieden. "Icare kan het qua personele bezetting nu nog aan. Mochten er in de toekomst knelpunten zijn dan zullen we kijken hoe we kunnen helpen."

