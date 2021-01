Morgen eerste coronavaccinaties bij WZA, Treant volgt later

In het Wilhelmina Ziekenhuis Assen (WZA) worden morgen de eerste zorgmedewerkers gevaccineerd tegen het coronavirus. Gestart wordt met het inenten van personeel dat werkzaam is op de intensive care, spoedeisende hulp en de afdeling waar coronapatiƫnten zijn opgenomen. Ook ambulancepersoneel wordt morgen gevaccineerd.

Naast het WZA, wordt morgen ook in het UMCG in Groningen en het MCL in Leeuwarden gestart met het zetten van de eerste prikken in het Noorden. Voor de drie locaties is gekozen omdat daar ook medewerkers van de drie ambulancediensten in het Noorden een inenting kunnen krijgen.

"We zijn blij dat we kunnen beginnen", zegt Janine Hoekstein, woordvoerder van het WZA. "De eerste inenting zal morgenmiddag rond 15.00 worden gezet." Een groot deel van het zorgpersoneel in het ziekenhuis is bereid zich te laten vaccineren tegen het coronavirus. "Uit een peiling blijkt dat bijna 90 procent zich zeker of zeer waarschijnlijk laat inenten", vertelt Hoekstein.

Andere ziekenhuizen volgen

De overige ziekenhuizen in Noord-Nederland zullen snel volgen met vaccineren, meldt het Acute Zorg Netwerk Noord-Nederland (AZNN). Naar verwachting worden de eerste zorgmedewerkers bij de Treant-ziekenhuizen deze week nog gevaccineerd. Dat gebeurt mogelijk donderdag of vrijdag. Treant Zorggroep - met ziekenhuizen in Emmen, Hoogeveen en Stadskanaal - laat zelf weten dat de voorbereidingen zijn getroffen, maar dat zij nog afhankelijk is wanneer de vaccins geleverd worden.

Bij het Isala Diaconessenhuis in Meppel wordt voorlopig nog niet gevaccineerd. In het Isala-ziekenhuis in Zwolle wordt morgen wel gestart met het uitdelen van de eerste coronaprikken. Personeel dat vanuit Meppel is overgeplaatst naar Zwolle, wordt dus vanaf morgen op die locatie mogelijk gevaccineerd.

In heel Nederland komen zo'n 33.000 vaccins beschikbaar voor medewerkers in de acute zorg. Voor Noord-Nederland is 10,5 procent van dat aantal beschikbaar. Naast het inenten van medewerkers in de acute zorg, gaat de GGD in Drenthe op 11 januari van start met vaccineren bij het TT Circuit. Onder meer zorgpersoneel dat werkzaam is in de verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen komt dan aan de beurt.

