Deze Drentse talenten gaan naar Eurosonic

Timo de Jong in de studio van Neo Music in Bovensmilde (Rechten: Robbert Oosting / RTV Drenthe)

Nog een dikke week en dan is het zover: Eurosonic 2021. Vandaag maakt de organisatie van Hit the North aan de vooravond van het festival bekend welke acts dit jaar mee mogen doen aan het talentontwikkelingstraject van Eurosonic.

Drents talent ontbreekt niet.

Hit the North

TAMAR, Danytha Postma, Christopher404, HiiGo (voorheen Hans van der Werf), CYNN en Timo de Jong zijn de gelukkigen die aan het talentontwikkelingstraject meedoen. Overigens woont CYNN in Groningen en Timo de Jong in Leeuwarden, maar komen beiden oorspronkelijk uit Drenthe.

Een jaar lang krijgen ze hulp en begeleiding met hun muzikale carrière. Na een jaar begeleiding staan de artiesten zelf op Eurosonic om zich te presenteren. De Drentse acts die vorig jaar het Hit the North-traject volgden zijn Isa Zwart, Same Old en Moonradio. Zij spelen dit jaar mee op het digitale podium van Eurosonic. Vanwege de coronaregels is het hele festival via streams online te bekijken.

VANSLAG

Vorig jaar werd de Drentse line-up bekendgemaakt op de bühne van poppodium VANSLAG in Borger. Door alle coronamaatregelen is dat dit jaar niet mogelijk. Op wat voor manier de talenten voor Hit the North dit jaar voor het publiek te horen zijn, is nog niet bekend, meldt Erik de Vries van Kunst en Cultuur Drenthe. Dat is de Drentse partner van Eurosonic. Daar wordt nog over nagedacht.

Eurosonic Noorderslag is dit jaar via internet te volgen van 13 tot 16 januari.