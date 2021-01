"Binnen de schoonmaakbranche heb je ook mensen die heus wel even kunnen wachten op een vaccin, maar schoonmakers die in zorginstellingen bij oudere mensen over de vloer komen, zouden wat mij betreft prioriteit moeten krijgen. Binnen ons bedrijf gaat het dan toch al gauw over vier- à vijfhonderd mensen", zegt Dokter.

Dat het logisch is dat schoonmaakpersoneel in de ziekenhuizen de voorrang krijgt boven onze schoonmakers, begrijp ik volledig." Inge Dokter - Schoonmaakorganisatie Dokter

Van hen staat niet meteen iedereen te springen om de prik te halen, erkent Dokter. "De cijfers die vanochtend naar buiten kwamen dat gemiddeld driekwart van de Nederlanders bereid is om zich te laten vaccineren, komt goed overeen met de situatie bij ons. Maar ook wij zijn ons ervan bewust dat er nog maar een beperkt aantal vaccins is en het vaccineren van andere beroepsgroepen nog meer prioriteit heeft. Wij maken bijvoorbeeld niet schoon in ziekenhuizen, maar dat het logisch is dat schoonmaakpersoneel daar de voorrang krijgt boven onze schoonmakers, begrijp ik volledig."

Geduld op de proef gesteld

Duidelijkheid over wanneer haar personeel een coronavaccin kan halen, is er nog niet. "Daarover hebben we voortdurend contact met de brancheorganisatie en voor hen is het ook nog veel uitzoekwerk", gaat Dokter verder. Binnen haar schoonmaakbedrijf blijven de ontwikkelingen rondom het virus het gesprek van de dag. "En dat is al een tijdje zo. Gelukkig worden we goed op de hoogte gehouden van wat er mogelijk is, maar omdat dit voor iedereen een nieuwe situatie is, begrijpen we dat ons geduld op de proef wordt gesteld. Maar we hebben al aangegeven dat we het moment van vaccineren graag naar voren halen. Sommige schoonmaakmedewerkers halen het vaccin het liefst vandaag nog."

Het is lastig invallers regelen is als één van onze schoonmakers het virus heeft opgelopen." Marcel Mink - Schoonmaakbedrijf Fonville

Dat beeld herkent Marcel Mink uit Coevorden ook. De manager van schoonmaakbedrijf Fonville, met vestigingen in Coevorden, Helmond, Nijmegen en Gorinchem, laat weten dat het vaccineren erg leeft onder het schoonmaakpersoneel dat werkzaam is op plekken waar de kans op een coronabesmetting het grootst is. "Wij hebben 150 mensen die met regelmaat in de vuurlinie staan", omschrijft hij de situatie van Fonville-schoonmaakpersoneel bij zorginstellingen. "En natuurlijk vinden wij het belangrijk dat onze mensen goed beschermd worden."

Angst?

Mink weet dat de bereidwilligheid onder het schoonmaakpersoneel om zich te laten vaccineren zeker aanwezig is, al beschikt hij nog niet over exacte cijfers. "Het zijn wel dingen die we op korte termijn willen uitzoeken", zegt hij. Angst onder schoonmakers om in (potentiële) coronabrandhaarden aan de slag te gaan is er volgens hem niet. "Tijdens de eerste coronagolf leefde dat wat meer. Door het treffen van juiste veiligheidsmaatregelen redden we ons nu goed, al moet ik wel zeggen dat het lastig invallers regelen is als een van onze schoonmakers het virus wel heeft opgelopen in een coronabrandhaard."

In de komende weken hoopt Mink duidelijkheid te kunnen geven aan zijn medewerkers. "We hebben wekelijks overleg met hogerhand over het nemen van de juiste beslissingen. Als we onze medewerkers vertellen hoe we het gaan aanpakken, moet dat een goed verhaal zijn en geen half werk."

