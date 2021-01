Stijging aantal nieuwe coronabesmettingen in Drenthe: deze week 1.638 meldingen

In Drenthe zijn de afgelopen week 1.638 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd. Dat blijkt uit de dagelijkse cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat is een stijging ten opzichte van de week ervoor, toen er 1.569 besmettingen bijkwamen.

Ook zijn de laatste zeven dagen 10 Drenten gemeld die overleden zijn aan de gevolgen van het coronavirus. Zeventien coronapatiënten uit onze provincie zijn opgenomen in het ziekenhuis. De meeste nieuwe besmettingen deze week zijn afkomstig uit Emmen (310), gevolgd door Hoogeveen (304) en Coevorden (178).

Afgelopen dag

Sinds gisteren zijn in Drenthe 191 positieve tests vastgesteld. Ook zijn drie mensen uit Coevorden, Emmen en Meppel gemeld die zijn gestorven aan het coronavirus.

De meeste nieuwe besmettingen van de afgelopen 24 uur zijn vastgesteld in Emmen (36). Daarop volgen Hoogeveen (29) en Coevorden (27). In Westerveld is geen positieve coronatest gemeld.

Aantal besmettingen, ziekenhuisopnames en overlijdens vanwege het coronavirus (bron: RIVM 05-12-2021)

Gemeente Besmettingen Ziekenhuisopnames Overlijdens Aa en Hunze 635 (+14) 3 1 Assen 1589 (+14) 31 9 Borger-Odoorn 755 (+12) 15 11 Coevorden 1211 (+27) 30 9 (+1) Emmen 3833 (+36) 68 38 (+1) Hoogeveen 2210 (+29) 43 21 Meppel 1055 (+9) 15 12 (+1) Midden-Drenthe 888 (+22) 13 3 Noordenveld 533 (+7) 11 17 Tynaarlo 679 (+9) 13 13 Westerveld 384 11 6 De Wolden 802 (+11) 20 7 Onbekend 22 (+1) 0 0

Landelijk stijgt percentage positieve tests

In Nederland is het aantal positieve coronatests de afgelopen week met 16 procent gedaald. Deze week kwamen er 56.440 besmettingen bij, minder dan de 67.388 meldingen van een week eerder.

Ondanks deze daling, steeg het percentage positieve tests de afgelopen week wel. 'Overtuigende effecten' van de lockdown die half december is ingesteld, blijven daarmee uit, zegt het RIVM. Het percentage positieve tests steeg van 13 naar 13,7 procent. Over de ziekenhuizen is het RIVM iets positiever. Het aantal opnames was daar afgelopen week lager. Tegelijkertijd was het op de intensive care juist iets drukker.

Vandaag kwamen er landelijk 6.412 nieuwe coronabesmettingen bij. Er werden 152 overleden covid-patiënten bij het RIVM gemeld.