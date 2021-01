Frank Duut van OpDrenthe naar JA21 in Provinciale Staten

Volgens Duut kun je als éénpitter niet zoveel in PS. Ook bijzonder commissielid en fractiemedewerker Ton Voerman verhuist mee van OpDrenthe naar JA21.

Fractievoorzitter Thomas Blinde van Ja21 is blij dat Duut erbij komt. "Hij is van goede rechtse snit, draait al langer mee in de politiek dan één van ons vieren en heeft de nodige ervaring. Frank heeft zichzelf bij ons gemeld en dat heeft geleid tot een aantal goede keukentafelgesprekken waarbij er een klik was."

Duut en de politiek

Frank Duut uit Assen begon ooit als gemeenteraadslid voor de VVD in Assen, maar stapte over naar Daadkrachtig Nederland (DKN). Als beoogd lijsttrekker van die partij kreeg hij ruzie over zijn -volgens andere leden- solistische koers en werd uit de partij gezet. Duut keerde in de politiek terug voor 50 Plus in Provinciale Staten. Maar Duut stapte kort na de verkiezingen op met als teleurstellend resultaat één zetel uit de seniorenpartij, "omdat 50 plus maar niet wil groeien". Daardoor kwam hij in onmin met de top van de seniorenpartij. Duut ging fuseren met Sterk Lokaal, maar die samenwerking ketste op het laatste moment af. Duut ging verder als OpDrenthe en stapt nu dus over naar Ja21.

Dat roept, als je er van buitenaf tegenaan kijkt, de vraag op of hij lang zal blijven. Duut legt uit: "Je weet nooit hoe het gaat in het leven, maar Ja21 lijkt een stevige partij te worden. Ton (uit Uffelte) en ik waren ons al een tijdje aan het beraden. OpDrenthe is natuurlijk een noodjas. Met één zetel doe je er eigenlijk niet toe. Ton en ik geloven beiden niet in splinterpartijen. Forum was ons veel te extreem, maar Ton en ik zijn wel rechts. Ja21 is rechtser dan de huidige VVD. Scherp rechts, maar niet extreem", besluit Duut, die hoopt dat Ja21 het laatste honk gaat worden.

Blinde op kieslijst Tweede Kamer

Ja21-fractievoorzitter Blinde is door z'n partij ook gevraagd op de lijst te gaan staan voor de Tweede Kamerverkiezingen. Blinde heeft toegezegd, maar om een bescheiden plaats gevraagd: "Voorlopig heb ik heel veel werk met de nieuwe Ja21-fractie in Provinciale Staten en ik heb ook een jong kind dat ik heel graag aandacht wil geven." Op welke plaats Blinde uiteindelijk op de landelijke kieslijst terechtkomt weet hij niet.

