Derkshoes Westerbork vraagt om hulp: corona bij ruim twintig bewoners

Het Derkshoes in Westerbork vraagt om hulp. In de instelling wonen kwetsbare cliënten met langdurige zorg, maar het aantal coronabesmettingen loopt op. In totaal wonen er 80 mensen in de zorginstelling, van wie bij ruim twintig bewoners corona is vastgesteld.

Ook onder het personeel groeit het aantal besmettingen. Volgens de directeur Ramon Snippe vallen steeds meer medewerkers uit. De druk voor de collega's die achterblijven, die niet besmet zijn of al hersteld, loopt daardoor op.

Snel bijspringen

Een uur geleden plaatste Snippe daarom een oproep op sociale media. "Om maar te kijken of er mensen zijn die willen en kunnen helpen", licht hij toe. Hij is met name op zoek naar mensen met ervaring in de zorg of een zorgopleiding volgen. Mensen die snel kunnen bijspringen.

Volgende stap

Snippe wil eerst kijken of er mensen gehoor geven aan de oproep. Anders moet de zorginstelling denken aan een volgende stap in de vorm van hulp van het Rode Kruis of de inzet van het leger.