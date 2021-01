Studentenhuizen in Assen worden woonplekken voor kwetsbare mensen

Het gaat om twee speciale woonprojecten voor kwetsbare mensen, die extra begeleiding nodig hebben om weer zelfstandig te wonen. De woningcorporatie werkt daarin nauw samen met beide zorgpartijen die dringend behoefte hebben aan dergelijke plekken. "Actium wil werken aan sterke en veelzijdige wijken, waar ook mensen wonen die wat kwetsbaarder zijn en ondersteuning nodig hebben bij het wonen", aldus manager Marcel van Halteren.

Terugloop studenten

Actium Wonen gebruikt daarvoor de studentenhuizen, omdat daar de laatste tijd veel minder behoefte aan is. Zo trok de Hanzehogeschool met de opleiding in sensortechnologie in Assen aanvankelijk nogal wat studenten, maar volgens Van Halteren is de animo voor studentenkamers flink teruggelopen. Actium Wonen beëindigt daarom ook de samenwerking met het opleidingsinstituut.

Aan de Resedastraat in Assen-Oost zijn dertien studentenkamers, waarvan er nog zes bewoond worden door internationale studenten. De bedoeling is dat daar cliënten van Cosis komen te wonen. Het gaat om woonruimte voor een- en tweepersoonshuishoudens. Hoeveel plekken er komen is volgens Actium nog onzeker, omdat het plan nog concreet uitgewerkt moeten worden.

Leger des Heils in De Wouden

In De Wouden in de wijk Baggelhuizen zijn achttien kleine huurwoningen te vinden, bedoeld voor studenten en voor een klein deel voor reguliere bewoning. Nu wonen er nog twaalf studenten en vier andere bewoners. Twee huizen staan leeg. Hier gaat Actium in samenwerking met het Leger des Heils een tweede project van Housing First opzetten.

In studentenhuizen aan De Wouden in Baggelhuizen krijgen cliënten van het Leger des Heils een woonplek (Rechten: RTV Drenthe / Margriet Benak)

Housing First voor daklozen

Housing First is een begeleid wonen-project van het Leger des Heils, bedoeld voor dakloze mensen met meervoudige problemen, waaronder psychiatrische stoornissen in combinatie met verslaving. De daklozen die uit de maatschappelijke opvang komen, krijgen een woning aangeboden met begeleiding en ondersteuning op alle leefgebieden, waaronder financiën en werk.

In Assen heeft het Leger des Heils al twaalf van de 42 woningen aan de Van Swinderenhof in de wijk Lariks voor deze doelgroep beschikbaar. In De Wouden komt eenzelfde opzet. Actium wil het woonblok met geschakelde huurwoningen verbouwen voor een- en tweepersoonshuishoudens. Exacte aantallen en de precieze aanpak moeten nog uitgewerkt worden. Dat gebeurt in overleg met de buurt. Volgens Marcel van Halteren kan het ook best zijn dat de vier reguliere bewoners in het pand aan de De Wouden kunnen blijven.

Actium heeft bewoners en omwonenden van de studentenhuizen aan de Resedastraat en De Wouden inmiddels per brief geïnformeerd over de plannen. Binnenkort volgt nog een inloopspreekuur over beide woonprojecten.

Rijksgeld voor kwetsbare groepen

Eind vorig jaar werd al bekend dat er enkele tonnen aan rijksgeld naar Assen gaan, voor woonprojecten voor kwetsbare groepen. Actium Wonen trekt daarin samen op met de gemeente en zorgpartijen. Het gaat daarbij vooral om huisvesting van dak- en thuislozen, mensen met een verstandelijke beperking en GGZ-cliënten. Bedoeling is dat een deel van deze bewonersgroepen uiteindelijk naar reguliere huurwoningen doorstroomt, zodra ze op eigen benen kunnen staan.

