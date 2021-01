21 maanden cel en tbs voor brandstichting uit wraak in Emmen

De brand woedde in een appartementencomplex in de Emmer wijk Angelslo (Rechten: De Vries Media)

Voor brandstichting in zijn appartement in een wooncomplex in Emmen moet een 34-jarige man 21 maanden de gevangenis in, bepaalde de rechtbank in Assen vandaag. Daarnaast is de man veroordeeld tot tbs met dwangverpleging.

Door op 12 april 2019 met een brandende handdoek zijn gordijnen aan te steken, veroorzaakte de drugsverslaafde man volgens de rechtbank een levensgevaarlijke situatie voor omwonenden en zichzelf. Doordat 's nachts het brandalarm afging, belde zijn onderbuurman 112. "Door vroegtijdig ingrijpen van de brandweer is erger voorkomen", stelt de rechtbank.

'Payback time'

De man heeft verklaard dat hij in die periode psychotisch was en veel speed gebruikte. Hij had steeds het gevoel dat medebewoners van het appartementencomplex hem bespioneerden en zei tijdens de rechtszaak twee weken terug ook dat hij werd gepest. Na zijn arrestatie in de nacht van de brand zei de man dat het 'payback time' was.

Het complex, dat uit twee woonlagen bestaat, moest worden ontruimd. Een buurvrouw van hem leed aan de longziekte COPD en kon niet zelfstandig naar buiten komen. Zij werd door de brandweer gered en moest ter observatie naar het ziekenhuis.

En jaar later overleed ze aan de gevolgen van haar ziekte. Volgens haar nabestaanden ging het na de brand veel slechter met de vrouw dan ervoor. Ze eisten ruim 31.000 euro schadevergoeding. Die kende de rechtbank niet toe, omdat de schadevergoeding te ingewikkeld is om tijdens de strafzaak af te handelen. De familie moet naar de burgerlijke rechter als ze alsnog geld van de dader wil.

Psychotische stoornis

Uit onderzoek in het Pieter Baan Centrum, waar de Emmenaar een aantal weken is geobserveerd, is gebleken dat de man een psychotische stoornis heeft. Omdat hij tijdens de rechtszaak ook zei dat hij waarschijnlijk weer drugs gaat gebruiken als hij vrij komt, vindt de rechtbank dat de man eerst behandeld moet worden.

Tbs met dwangverpleging is volgens de rechtbank de enige optie, omdat hij aan een ernstige stoornis lijdt en geen zelfinzicht heeft. "Behandeling is noodzakelijk en vereist om herhaling te voorkomen. De rechtbank vindt het onverantwoord om hem zonder behandeling te laten terugkeren in de maatschappij."

De celstraf die de rechtbank heeft opgelegd is lager dan de eis van het Openbaar Ministerie; dat eiste drie jaar gevangenisstraf. De rechtbank heeft de duur van de straf even lang gemaakt als de tijd die hij in voorarrest heeft gezeten, 21 maanden. Dat betekent dat hij binnenkort verhuist naar een tbs-kliniek.

