Man die rondreed met 930 liter fosforzuur gaat vrijuit

De 41-jarige man uit Rotterdam, die in februari 2018 bij Hoogeveen werd betrapt met 34 vaten fosforzuur in de laadbak van zijn bestelbusje, is vrijgesproken. Het Openbaar Ministerie verdacht hem van betrokkenheid bij de productie van speed of crystal meth, maar daarvoor is volgens de rechtbank in Assen te weinig bewijs.

Omdat de man tijdens een verkeerscontrole bij Hoogeveen én twee weken geleden in de rechtszaal een - volgens de officier van justitie - 'heel slecht en vaag verhaal' over de 930 liter fosforzuur vertelde, vond de aanklager hem ongeloofwaardig. Hij eiste 180 uur werkstraf en een half jaar voorwaardelijk

Gehuurd busje

De man heeft verklaard dat hij een paar dagen voor zijn arrestatie een busje had gehuurd om een vriend te helpen met verhuizen. En dag later leende hij het uit aan een kennis. Die ging ermee naar Roermond, maar kon er daarna niet meer mee rijden, omdat hij ziek werd. De Rotterdammer verklaarde dat hij de gehuurde bus toen zelf is gaan ophalen in Limburg.

Daarna reed hij op verzoek van zijn ziek geworden kennis naar Hoogeveen, waar hij wat spullen moest afleveren bij een tankstation. Die stonden al in de laadbak. De Rotterdammer zei dat hij niet wist waar het om ging. Hij vermoedde dat het gestolen spullen waren, omdat hij daar vaker mee te maken had gehad. Zijn kennis vertelde hem op zijn verzoek dat het in ieder geval geen drugs was.

Goed voor 279 kilo speed

Dat je van de 930 liter aan chemicaliën 279 kilo speed kunt maken, met een straatwaarde van zo ongeveer 1,4 miljoen euro, was ook nieuw voor hem, zei hij. Hij viel bij de verkeerscontrole in Hoogeveen op, omdat hij geen rijbewijs meer bleek te hebben, in een gehuurde bus reed en ook geen vrachtpapieren bij zich had.

De rechtbank plaatst wel kanttekeningen bij de verklaring van de man, maar stelt tegelijkertijd dat niet bewezen kan worden dat de man wél wist wat hij vervoerde, laat staan dat hij wist dat fosforzuur wordt gebruikt voor de productie van synthetische drugs.

De officier betrok bij het bewijs ook een schriftje dat in de bestelbus lag met daarin een aantal handgeschreven afkortingen van chemische stoffen. Volgens de rechtbank zegt ook dat schriftje ook weinig. "De afkortingen zijn voor een leek niet te herleiden tot het door de officier van justitie genoemde bereidingsproces", stellen de drie rechters in hun vonnis.

