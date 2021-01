'Yvonne Brill zorgde met haar boeken voor een veilige plek'

"Eigenlijk kan ik alleen maar aan haar denken met een lach op mijn gezicht", vertelt Claudia Doek uit Emmen. Zij leest als meisje van acht de 'Bianca-boeken' van Brill en kon zich toen niet voorstellen dat ze later bevriend zou raken met de schrijfster. "Ze was een vrouw met ontzettend veel humor. Soms met uitspraken dat ik dacht: 'kun je dat wel zeggen?'. Ze had ontzettend veel energie, als je zou zeggen dat ze 48 is, dan zou je het ook geloven."

Het levensmotto van Yvonne Brill (Rechten: RTV Drenthe/Edwin van Stenis)

Claudia Doek heeft ook haar dochter Eva enthousiast gekregen. Het meisje heeft al meerdere boeken van Brill gelezen. En zag de vrouw soms bij hen thuis. "Ze was heel aardig, schaamde zich ook nergens voor. En als ze een idee had, voerde ze dat ook bijna altijd uit."

Een van de laatste keren dat Eva Yvonne Brill zag, kreeg ze zelfs een cadeautje. "Die mocht ik pas openmaken toen we thuis waren. Het was een mondkapje met daarop de kaft van haar laatste Bianca-boek."

Overlijden onverwacht

Het overlijden van Brill komt onverwachts. Ook voor Sonja Geurts, uitgever bij Koninklijke Van Gorcum. De laatste boeken van Brill verschenen bij Van Gorcum. "Soms dacht ik: 'lieve schat, doe even rustig aan, je bent 78 jaar'. Maar ze ging maar door. Dan appte ze mij weer met allemaal ideeën. Het stond gewoon niet stil in haar hoofd. Niks was onmogelijk."

Yvonne Brill is vooral bekend van de boeken over het paardenmeisje Bianca. "Mensen konden daarin vluchten. Het bood ze een wereld die veilig was", legt Geurts uit. "Het gaat over vriendschap en begrip voor elkaar. Mensen konden zich identificeren met Bianca", aldus Geurts.

Claudia Doek begon met het lezen van de boeken toen ze een jaar of acht was, en leest ze nog steeds met veel plezier. "Het gaat over vriendschap. Tussen mensen maar ook tussen mens en dier. Het gaat over de liefde voor de natuur en de dieren. Dat zijn thema's die het leven fijn maken en het is mooi om dat terug te lezen."

Yvonne Brill met haar laatste Bianca-boek (Rechten: RTV Drenthe / Margriet Benak)

Meer boeken

Naast de Bianca-serie zijn er meer boeken. Meer dan 150. Het laatste boek dat Brill schrijft is 'Davids droom'. Een kinderboek over een Joodse jongen die in de Tweede Wereldoorlog naar Auschwitz wordt gevoerd. Een boek dat ze, met haar eigen Joodse achtergrond, graag wilde schrijven.

In oktober was er nog een signeersessie, uiteraard met het laatste boek van Brill. Ook Claudia en Eva waren daarbij. En zoals altijd schreef Yvonne Brill ook deze keer een persoonlijke boodschap op de eerste pagina. 'L'Chaim en proost op het leven', leest Eva trots voor.

Maar de pen van Yvonne Brill schrijft niet meer. "Ze had ook alles in haar hoofd zitten, schreef het daarna op papier en wij typten de manuscripten dan over", zeg uitgever Geurts. "Er ligt helaas niks meer op een plank. 'Davids droom' is echt de allerlaatste."