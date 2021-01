Tynaarlo neemt tijdelijk de Asser aandelen in vliegveld over

De gemeente Tynaarlo neemt tijdelijk de aandelen van Groningen Airport Eelde (GAE) over, die de gemeente Assen sinds 10 december in de etalage heeft gezet. Dat gebeurt voor 1 euro. Hiermee gaat Tynaarlo van 4 procent naar 14 procent aandelen in het vliegveld.

Een meerderheid van de raad ging hiermee vanavond akkoord, maar wil wel dat er een onderzoek komt naar de voor- en nadelen van het hebben van aandelen in het vliegveld.

Snel beslissen

"Het maakt niet uit wat voor besluit, maar we moeten vanavond een besluit nemen", opende de jarige burgemeester Marcel Thijsen de discussie. De raad moest snel een keuze maken over de Asser aandelen, omdat die sinds 10 december aan de overige aandeelhouders (provincies Groningen en Drenthe en FB Oranjewoud) zijn aangeboden. En volgens de officiële regels moeten zij voor 10 januari aangeven of ze geïnteresseerd zijn. Anders worden ze aan derden aangeboden.

Het college van Tynaarlo wil het liefst dat de aandelen uiteindelijk terugvloeien naar Groningen Airport Eelde. Daar moeten alle aandeelhouders het unaniem over eens zijn. Maar omdat beide provincies niet eerder dan februari of maart hierover kunnen beslissen, willen B en W van Tynaarlo de aandelen van Assen eerst tijdelijk zelf in beheer houden.

'Nieuwe partij niet in belang luchthaven'

Het college vindt het niet in het belang van het vliegveld, of van de daar gevestigde bedrijven, wanneer een andere partij de aandelen in handen krijgt. "Wij hebben er geen invloed op welke externe partij dan de aandelen van Assen overneemt."

De huidige aandeelhouders willen dat de luchthaven in bedrijf blijft, ondanks forse verliezen en een mislukt investeringsplan. Dat is in december besloten. Voorwaarde is wel dat er op termijn een jaarlijks bijdrage komt van de rijksoverheid voor beheer en onderhoud. "Dat is niet in een paar dagen geregeld met de minister. Hiervoor vindt een lobby plaats. En die heeft alleen zin op het moment dat de aandeelhouders uitstralen dat zij het behoud van de luchthaven belangrijk vinden. Of dit lukt, hangt samen met wie de aandelen in bezit heeft of krijgt", is de argumentatie van het college van Tynaarlo.

'Waarom moeten wij dit oplossen?'

Wethouder Hanneke Wiersema (CDA) noemt die oplossing 'een tijdelijke escape'. Omdat het besluit over het mogelijk terug laten vloeien van de aandelen naar GAE niet lukt voor 10 januari. "En er is ook veel afhankelijk van het gesprek dat er nog komt met de minister over de jaarlijkse bijdrage vanuit de overheid voor Groningen Airport Eelde", aldus Wiersema. Dat gesprek zou eerst in december plaatsvinden, maar door corona is dat uitgesteld naar deze maand.

"Maar waarom moeten wij op de aandelen passen?", vraagt D66-fractievoorzitter Els Kardol zich hardop af. Ze ziet het teruggeven van de aandelen aan Eelde wel zitten, maar het tijdelijk oppassen vindt ze minder. "Waarom moeten wij als kleinste aandeelhouder problemen oplossen? En lopen wij geen financiële risico's bij het tijdelijk in handen hebben van deze extra aandelen?" Ook PvdA-raadslid Anneke Lubbers maakt zich zorgen over eventuele financiële risico's.

Geen risico's

Volgens wethouder Wiersema kent het tijdelijk in beheer hebben van de aandelen geen risico's: "Assen voldoet het komende half jaar nog aan de financiële verplichtingen." Ook benadrukt ze dat de inspanningsverplichting - de verplichting die elke aandeelhouder heeft om het vliegveld open te houden - niet groter wordt, nu het aandelenpakket van Tynaarlo tijdelijk groter wordt. Het gaat volgens Wiersema ook maar om een termijn van enkele maanden.

Toch kon GroenLinks-fractievoorzitter Klaas Kuipers er nog niet helemaal bij dat de raad zich nu zo snel buigt over de Asser aandelen: "Hoezo wringen wij ons in allerlei bochten met een ingelaste raadsvergadering om het probleem op te lossen, terwijl de provincies Drenthe en Groningen alle tijd nemen?"

'Beter niet naar Oranjewoud'

"Ik zou eigenlijk als vorm van burgerlijke ongehoorzaamheid willen zeggen: dan doen wij het ook niet, en wat gebeurt er dan?", vraagt Kuipers zich af. Hij doelt bijvoorbeeld ook op FB Oranjewoud, de Friese investeringsmaatschappij die eerder al had aangegeven ook interesse te hebben in de aandelen, nadat ze vorig jaar al de aandelen van de gemeente Groningen overnamen voor een euro. Oranjewoud kreeg daarmeein een keer 26 procent van de aandelen in de regionale luchthaven in handen. De provincies Drenthe en Groningen hebben elk 30 procent.

Maar volgens wethouder Wiersema waren er signalen die erop wezen dat niet iedereen op weer een overname door Oranjewoud zit te wachten: "Dat merkte ik door vragen die aan ons gesteld werden, ook uit berichten in de media en dingen die ik hoorde in de wandelgangen. Die signalen konden wij niet dempen, dus lijkt het ons goed die aandelen bij ons in de kast te zetten."

Leefbaar Tynaarlo-fractievoorzitter Jurryt Vellinga noemt het ook verstandiger om het heft in eigen handen te nemen en de aandelen niet bij FB Oranjewoud te stallen: "We leggen ons lot dan in dat opzicht in handen van Oranjewoud. Het is toch verstandiger om de aandelen eerst zelf te houden, om dan later te besluiten wat we daarmee gaan doen."

Onderzoek

Uiteindelijk kwam Vellinga met het voorstel om een onderzoek te laten doen naar de voor- en nadelen van het hebben van aandelen van Groningen Airport Eelde. Volgens hem moet het een breed onderzoek zijn, waarin onder andere uitgezocht wordt wat de voor- en nadelen zijn van het hebben van 4 procent, 14 procent of helemaal geen aandelen.

Ook wilde hij het punt uit het collegevoorstel schrappen waarin stond dat - als alle aandeelhouders het ermee eens zijn - de aandelen uiteindelijk terugvloeien naar Groningen Airpot Eelde: "Ik vind het zuiverder om eerst het onderzoek af te wachten, en dan een besluit te nemen over verkopen of terugvloeien." Een meerderheid van de raad was het hiermee eens.

Een duidelijk tijdspad voor het onderzoek is er nog niet, maar de raad is het er wel over eens dat het niet langer dan een jaar moet duren. Daarna bekijkt de raad hoe het verder moet met de aandelen van Groningen Airport Eelde.

