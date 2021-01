Online-hulp voor onderzoek naar Drentse familiegeschiedenis

Zondag werd daarvan bij Radio Drenthe de eerste aflevering uitgezonden, waarin Lydia Tuijnman handige tips gaf voor archiefonderzoek. In de bijbehorende instructiefilmpjes neemt archiefmedewerker Ferry Sieders je mee in de zoektocht naar zijn familiegeschiedenis, waarbij je nog meer tips krijgt voor je eigen onderzoek. Het Drents Archief merkt namelijk dat veel mensen, ook nu het archief vanwege het coronavirus gesloten is, geïnteresseerd zijn in het doen van onderzoek. De uitzendingen van Drenthe Toen bij Radio Drenthe en de filmpjes op de site van het Drents Archief kunnen daarbij helpen.

De burgerlijke stand online

In het instructiefilmpje van vandaag legt Sieders uit hoe je online, in de bronnen van de burgerlijke stand, kunt speuren naar voorouders. "Je bezoekt op internet de pagina https://www.drentsarchief.nl/onderzoeken/genealogie, onze nieuwe zoekmachine. Die verkeert nog in de testfase. Daar kan je met je onderzoek beginnen."

Maar hoe begin je dan? Sieders: "Eén van de meest toegepaste vormen van genealogisch onderzoek is de 'kwartierstaat'. Met jezelf als uitgangspunt verzamel je terugwerkend in de tijd gegevens over je twee ouders, vier grootouders, acht overgrootouders, zestien betovergrootouders, en zo verder. In elke volgende generatie verdubbelt het aantal voorouders dus. Maak er een mooi staatje van, op papier of in de computer, dan behoud je het overzicht."

In onderstaand instructiefilmpje laat Sieders zien hoe hij met de naam van één familielid geboorte- en huwelijksaktes van andere familieleden kan terugvinden. Vanaf wanneer die aktes gedigitaliseerd en openbaar worden gemaakt? Ook dat vertelt hij in deze video.

De radiocursus Archief voor Dummies van radioprogramma Drenthe Toen en het Drents Archief is op zondag 3 januari gestart. In januari, februari en maart hoor je elke zondag een aflevering op Radio Drenthe, tussen 12.00 uur en 14.00 uur. De instructiefilmpjes komen elke woensdag online en zijn te vinden op drentsarchief.nl/familie.

