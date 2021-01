Steeds meer steun voor Nedersaksenlijn: 'Nu boter bij de vis'

De Nedersaksenlijn komt steeds nadrukkelijker op de politieke agenda te staan. Meerdere politieke partijen hebben de spoorverbinding tussen Twente en Groningen in hun verkiezingsprogramma opgenomen. 'Het is te hopen dat het meer is dan alleen een verkiezingspraatje.'

Voor het realiseren van een directe spoorverbinding van Twente via Hardenberg, Coevorden, Emmen, Stadskanaal, Veendam en Hoogezand naar Groningen is volgens onderzoek zo'n 500 miljoen euro nodig. Om een ontbrekend stukje spoor aan te leggen, en om bestaand spoor waar nodig op te waarderen, schrijft RTV Oost.

Een van de partijen die de Nedersaksenlijn in het programma heeft opgenomen is - naast D66 - de ChristenUnie (CU). "En het is ook financieel vertaald, er zit een investeringsparagraaf bij" , zegt de Hardenbergse wethouder Alwin te Rietstap van die partij.

Verkiezingspraat?

Te Rietstap is groot voorstander van de Nedersaksenlijn en hij ziet 'gelukkig' steeds meer partijen die daarvoor pleiten. "Je ziet dat de politieke wil toeneemt. Maar dan is er ook een moment dat ze boter bij de vis moeten doen. Ik hoop dat het niet alleen een verkiezingspraatje is. Zo van: wij vinden het ook belangrijk, en vervolgens kiezen we voor de Randstad... Ik hoop dus dat als ze met elkaar aan de formatietafel zitten, dat ze dat dan nog steeds durven uitspreken."

Onbegrijpelijk

Volgens de Hardenbergse wethouder is het - gelet op het feit dat het grootste gedeelte er al ligt - onbegrijpelijk dat er nog geen directe treinverbinding naar Groningen is. "Waarom dat zo is, is een goede vraag. Ik denk dat er in zijn algemeenheid onvoldoende aandacht is voor het noordoosten van Nederland."

'Nedersaksenlijn kan explosie in economische groei betekenen'

Steeds meer bedrijven in het noordoosten van onze provincie hebben steeds hoger opgeleid personeel nodig. Zoals Itter B.V. in Hardenberg. "En voor dat personeel is bereikbaarheid een heel belangrijk iets", zegt oprichter en voormalig eigenaar Henk Wiersma.

"Nu duurt het een eeuwigheid om in Groningen te komen. Tot aan Emmen gaat het nog wel, daarna moet je met een soort buurtbus door naar Groningen. Dat duurt gemiddeld twee tot tweeënhalf uur, en soms wel drie uur. Dat is toch wel heel erg lang."

De Nedersaksenlijn zou daarom een perfecte oplossing zijn, stelt Wiersma. "Als die spoorlijn er komt, kan dat ook nog eens een explosie betekenen in economische groei in dit gebied, waardoor veel meer mensen gebruik gaan maken van die trein."

