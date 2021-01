Minder asbest verwijderd in Drenthe

In Drenthe werd vorig jaar 41,8 procent minder asbest gesaneerd dan in 2019. In dat jaar werd in onze provincie zo'n 359.000 vierkante meter dak gesaneerd. In 2020 was dat 209.000 vierkante meter dak.

Niet alleen in Drenthe, maar in alle provincies liepen de saneringscijfers terug. Tot en met september vorig jaar werd er landelijk zo'n vijf miljoen vierkante meter asbest van daken verwijderd; in dezelfde periode in 2019 ging het om zo'n acht miljoen vierkante meter. Dat is een daling van bijna 40 procent, blijkt uit recent gepubliceerde cijfers op Asbestversnelling. De landelijke cijfers zijn dus vergelijkbaar met de cijfers voor Drenthe.

Subsidieregeling gestopt

Het is aannemelijk dat door het stoppen van de landelijke subsidieregeling voor het verwijderen van asbestdaken in 2018 de cijfers teruglopen, aldus het Programmabureau Asbestversnelling. Ook kunnen de coronacrisis en het 'niet doorgaan van het asbestdakenverbod medio 2019' meespelen.

Asbest kan gevaarlijk zijn voor de gezondheid. De asbestvezels zijn zo klein dat ze tijdens het inademen tot diep in de longen door kunnen dringen. Later in je leven kan je er ernstig ziek van worden. Het kabinet stimuleert het verwijderen van asbestdaken, maar een verbod op het hebben van zo'n dak na 2024 sneuvelde in 2019 in de Eerste Kamer.

Op de onderstaande kaart kun je zien hoeveel vierkante meter asbestdak er in elke provincie gesaneerd is (periode januari t/m september 2020 vergeleken met 2019). Verhaal gaat verder onder kaart.

Landelijke Asbestdakenkaart

In Nederland ligt er naar schatting nog zo'n 80 miljoen vierkante meter aan asbestdaken. 25 miljoen daarvan ligt op particuliere daken en 55 miljoen bij 'zakelijke' dakeigenaren. In veel gemeenten is nog niet duidelijk of openbaar hoeveel asbest er precies aanwezig is. Op de Landelijke Asbestdakenkaart zijn de gegevens per gemeente verzameld, voor zover bekend.

