Corona waart rond in verpleeghuizen: 'Vaccinatie is licht aan eind van de tunnel'

Voor veel verpleeghuizen kunnen de vaccinatierondes niet snel genoeg beginnen. Gisteren werd bekend dat in zorgcentrum Dekelhem in Gieten bijna zestig besmettingen zijn onder bewoners en personeel. Bij het Derkshoes in Westerbork zijn ook twintig besmettingen vastgesteld.

Ook bij de woonzorgcentra van Zorgcollectief Zuidwest-Drenthe gaat het coronavirus flink rond. "Het is best ernstig", zegt directeur-bestuurder Mariska Roeters. "We zien nog altijd dat het aantal besmettingen onder bewoners en medewerkers toeneemt. Maar voor elke organisatie in Drenthe is dat wel verschillend qua aantallen."

Roeters hoopt wel dat er licht is aan het eind van de tunnel. Vandaag wordt in Nederland namelijk begonnen met het vaccineren tegen het coronavirus. "We hebben brieven gestuurd aan alle zorgmedewerkers", legt ze uit. "Die kunnen zich vanaf 11 januari laten vaccineren in Drenthe. Dat is mooi nieuws. We hopen natuurlijk ook dat de bewoners er snel achteraan kunnen."

Virus binnen de muren

Als het coronavirus eenmaal rondwaart in een verpleeghuis, is het lastig om verdere verspreiding te beperken. "Er komt een bezoeker bij een bewoner", noemt Roeters als voorbeeld. "Die bewoner gaat vervolgens eten in het restaurant. Voor je het weet, heb je met één bezoeker meerdere mensen besmet. En bewoners kunnen dan ook medewerkers weer besmetten. Of andersom."

Een gevolg kan zijn dat bewoners op hun kamer moeten blijven. "In het belang van het collectief moet je wel verschillende preventieve maatregelen nemen. Bijvoorbeeld snel testen en waar nodig, bewoners in quarantaine doen."

Volle ziekenhuizen

Omdat de ziekenhuizen vol zitten, wordt er soms ook voor gekozen om besmette cliënten thuis in de verpleeghuizen te blijven verzorgen. Volgens Roeters is dat geen verklaring voor het oplopend aantal besmettingen. Wel wordt het werk voor het personeel daarmee zwaarder. "Maar we kunnen het ook goed meenemen in onze roostering."

Toch neemt de druk op de medewerkers toe. Doordat er meer besmettingen zijn, valt er ook meer personeel uit. Zorgcollectief Zuidwest-Drenthe vraagt mensen die een zorgopleiding hebben gedaan bij te springen. "Een tijd geleden hebben wij hier al op voorgesorteerd en contact gelegd met ZorgpleinNoord met de vraag om hulp als er een capaciteitstekort blijkt te zijn."

'Medewerkers hebben af en toe rust nodig'

ZorgpleinNoord kwam met de website Extrahandenvoordezorg.nl, waar zorgpartijen en werknemers zich konden aanmelden om te helpen. "We krijgen bij Zorgcollectief Zuidwest-Drenthe mensen van buitenaf. Echt in behoorlijke getale."

Roeters roept mensen dan ook op zich aan te melden voor het initiatief van ZorgpleinNoord. "Zodat we erdoorheen kunnen de komende weken. Niet alleen vanwege de krapte, maar juist ook om medewerkers af en toe rust te geven. Want het is hartstikke intensief."

