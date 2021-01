Aantal vuurwerkslachtoffers in Drenthe meer dan gehalveerd

Het aantal vuurwerkslachtoffers in Drenthe is deze jaarwisseling meer dan gehalveerd ten opzichte van het jaar ervoor. Tijdens de afgelopen jaarwisseling werden zes mensen in onze provincie behandeld voor vuurwerkletsel op de spoedeisende hulp en de huisartsenposten. Dat aantal lag tijdens de jaarwisseling van 2019 op 2020 nog op veertien.

Van de slachtoffers die in Drenthe vielen, waren er twee jonger dan 15 jaar, blijkt uit cijfers van VeiligheidNL, het kenniscentrum voor letselpreventie.

Landelijk

Ook landelijk was er sprake van een daling. Waren er met de vorige jaarwisseling nog 1.300 vuurwerkslachtoffers, deze jaarwisseling werden bijna 400 patiënten behandeld voor vuurwerkletsel. Het totaal aantal slachtoffers is daarmee 70 procent gedaald.

Birgitte Blatter van VeiligheidNL is blij met de daling van het aantal vuurwerkslachtoffers. "Toch vinden we het aantal van 400 vuurwerkgewonden dat op de spoedeisende hulp of huisartsenpost terecht is gekomen nog best hoog, gezien het vuurwerkverbod." Om medewerkers in de zorg, bij de politie en BOA's te ontlasten, was het afsteken van vuurwerk tijdens deze jaarwisseling namelijk verboden.

Ook minder gewonden bij carbidschieten

De daling van het aantal vuurwerkslachtoffers gold voor alle soorten vuurwerk. Zowel voor zwaar illegaal vuurwerk, als voor carbidschieten. Ook het aantal gevallen van oogletsel nam af. Van de verwondingen die geconstateerd werden, ontstond de meerderheid door knalvuurwerk.

Ondanks dat het aantal vuurwerkslachtoffers deze jaarwisseling daalde, is er wel een stijging op te merken in het aantal jonge slachtoffers. Bijna twee derde van de slachtoffers was jonger was dan 20 jaar, namelijk 63 procent. Bij de voorgaande jaarwisseling was dit aandeel met 49 procent lager.

