Even het loeg in, maar waar ben ik dan?

Het woord loeg of loug wordt nauwelijks nog gebruikt, maar het kwam meneer Nijboer uit Assen als kind in Zeijen ter ore. Hij heeft nooit goed begrepen wat het betekent en vroeg de rubriek Zoek het Uit van RTV Drenthe hier eens nader in te duiken.

"Het loeg of loug is een heel oud woord in de Drentse en Groninger streektaal," zo laat Arja Olthof van het Huus van de Taol ons weten. "In Drenthe werd het vooral gebruikt in het noorden, oosten en midden van de provincie. Naast loeg kwam ook de vorm looug, loog of loug voor."

Dorpskern

Oltohof vertelt dat het loeg in gaan eigenlijk het dorp inlopen betekent. "Maar er wordt niet het gehele dorp met alle omliggende landerijen bedoeld," zo verduidelijkt ze. "Het gaat specifiek om de kom van een dorp, de oude dorpskern."

"Het woord loug of loeg is verwant met het Latijnse woord locus, dat plaats betekent," weet Olthof. "Denk hierbij ook aan het Nederlandse woord locatie, dat nog altijd veel wordt gebruikt."

Het woord loeg komt tegenwoordig bijna niet meer voor, maar je kunt het net als Jan Nijboer uit Assen nog wel tegenkomen. "Je vindt het nog in straat- en plaatsnamen, zo heb je Het Loeg in Anderen," vertelt Olthof verder. "En ook het achtervoegsel -lo in plaatsnamen stamt in sommige gevallen af van loeg of loug. Maar 'even het loeg ingaan', dat zegt eigenlijk niemand meer."

Zoek het uit!

