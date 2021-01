Zorginstellingen met bewoners uit Randstad brengen Drentse gemeenten in problemen

Gemeenten in Drenthe en Groningen komen in financiële problemen door zorginstellingen met bewoners die afkomstig zijn uit het westen van het land. De gemeenten krijgen niet genoeg compensatie voor deze nieuwe inwoners en proberen daarom nieuwe zorgaanbieders buiten de gemeentegrens te houden.

Dit blijkt uit onderzoek van het Dagblad van Noorden, platform voor onderzoeksjournalistiek Investico, actualiteitenprogramma EenVandaag, Tubantia en De Groene Amsterdammer.

De problemen zouden een gevolg zijn van de decentralisaties in de zorg in 2015. Gemeenten werden toen financieel verantwoordelijk voor zorg van hun eigen inwoners. Ze krijgen daarvoor een vast bedrag per jaar. Gemeenten met veel zorginstellingen raakten in de problemen, want zorgkosten van nieuwe bewoners worden niet gecompenseerd.

In Drenthe speelt het probleem volgens het Dagblad van het Noorden in Assen en Tynaarlo. Veel verslaafden uit Rotterdam en Amsterdam kwamen naar Assen voor de specialistische hulp aan drugsverslaafden in de GGZ-kliniek. Assen betaalt de bijstandsuitkeringen van deze nieuwe inwoners. Volgens wethouder Harmke Vlieg van Assen is dat het gevolg van fouten in de wet. "De kliniek staat toevallig hier, dan kan het toch niet dat wij weer tonnen moeten betalen."

Tynaarlo heeft veel GGZ-instellingen en plekken voor beschermd wonen. Ook Tynaarlo draait op voor de uitkeringen van nieuwe inwoners die van buiten de gemeente in de instellingen terechtkomen. Tynaarlo krijgt daar geen extra geld voor van het rijk en moest daardoor bezuinigen.

De gemeente probeert daarom de komst van nieuwe instellingen tegen te houden. "Door de toenemende financiële druk kan Tynaarlo het zich niet langer permitteren om nieuwe zorginstellingen met open armen te ontvangen", zegt wethouder Oetra Gopal in Dagblad van het Noorden.