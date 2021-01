Bijna driehonderd dieren geadopteerd bij Wildlands

Mensen kunnen symbolisch een dier adopteren van Wildlands om zo het park te steunen. Ze krijgen dan onder andere een certificaat dat ze een dier hebben geadopteerd. Bijna driehonderd mensen hebben dus inmiddels gebruik gemaakt van dit programma.

Populaire dieren

Er zijn zestien dieren uit het park die geadopteerd kunnen worden. Daarvan zijn op dit moment de ijsberen, leeuwen en olifanten het meest populair. "Wat ook opvalt, is dat de dwergotters populair zijn. Dat hadden we niet verwacht", aldus Wijshake.

Leeuwenwelp Kimani met haar zusje Zuna (Rechten: Jan de Jonge)

Leeuwenwelp

Mensen kunnen alleen een diersoort adopteren, maar niet specifiek één dier. Toch heeft het dierenpark daar tot nu toe een uitzondering in gemaakt.

"De Kinderraad van Advies heeft wel een individu gekregen." Die raad bestaat uit kinderen en helpt de directie van het park met brainstormen over ontwikkelingen. "In 2019 is leeuwenwelp Kimani geboren. Deze naam is destijds gekozen door de Kinderraad van Advies. Zij hebben daarom op het adoptiecertificaat ook deze leeuwin staan."

Financiële steun

De actie is op touw gezet om Wildlands iets meer financiële lucht te geven. Of deze actie daarvoor heeft gezorgd is nog niet bekend. "We hopen half februari meer duidelijkheid te kunnen geven over de cijfers van afgelopen jaar."

Naast die cijfers zal dan ook bekend worden hoeveel geld Wildlands kan ontvangen vanuit het noodfonds voor dierentuinen. Voor de eerste lockdown kregen de dierenparken 39 miljoen euro vanuit het kabinet.

