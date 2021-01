'Bordspellen zijn tijdens de lockdown niet aan te slepen'

Martin Kolman uit Assen runt sinds vijf jaar een webshop voor bordspellen. Dat doet hij vanuit de zolder van zijn huis. Met een compagnon in Groningen. De spellen staan opgestapeld in een grote wandkast. "Normaal staan er 150 verschillende soorten spellen op zolder, maar nu nog maar zo'n veertig", zegt hij.

Bordspellen zijn in coronatijd razend populair. "Normaal verkocht ik een paar spellen per dag, maar tijdens de eerste lockdown konden we er niet tegen werken", zegt Kolman. "Nu verkoop ik er nog zo'n twintig per dag. Ik kan veel meer kwijt, maar veel spellen kunnen niet worden geleverd."

Een erg populair spel is Pandemic. "Daar had ik er begin dit jaar zo'n duizend van en daar heb ik er nu nog maar een paar van liggen. In het spel werk je met z'n drieën samen tegen het bord om een epidemie te bestrijden."

"Het is een spel van voor de corona-epidemie, maar toen de eerste lockdown werd uitgeroepen gingen er meer dan honderd spellen per dag de deur uit", aldus Kolman. "De zaken gingen beter dan ooit, daarom hebben we besloten 10 procent van de opbrengst van dit spel te besteden aan het goede doel."

Het wereldwijd populairste bordspel weegt tien kilo en ligt op de grond van de zolder. Het heet Gloomhaven. "Dat spel staat al jarenlang op nummer één", zegt Kolman. "Je speelt een heel verhaal. Als je het goed wilt spelen heb je een flinke tafel nodig om alles uit te stallen. Daar ben je een paar jaar zoet mee. Dat is wel wat anders dan een potje Monopoly."