Eerste zorgmedewerkers in Drenthe gevaccineerd

Gestart wordt met het inenten van personeel dat werkzaam is op de intensive care, spoedeisende hulp en de afdeling waar coronapatiënten zijn opgenomen. Om half vier zijn de eerste ambulancemedewerkers aan de beurt. Het personeel wordt opgevangen in de grote vergaderruimte waar aparte cabines zijn ingericht.

Logistieke puzzel

Het vaccineren is een logistieke puzzel en vindt vandaag nog plaats in het WZA. Later wordt de locatie verplaatst naar het test- en vaccinatiecentrum op het TT Circuit.

De medewerkers moeten na de prik nog een kwartier in het WZA blijven om mogelijke bijwerkingen af te wachten. Volgens de GGD kunnen mensen na een prik milde griepklachten krijgen.

Naast het WZA, is vandaag ook in het UMCG in Groningen en het MCL in Leeuwarden gestart met de eerste prikken in het Noorden. Voor de drie locaties is gekozen omdat daar ook medewerkers van de drie ambulancediensten in het Noorden een inenting kunnen krijgen.

Morgen beginnen de vaccinaties in de Treant-ziekenhuizen. In het Isala Diaconessenhuis in Meppel wordt niet gevaccineerd. Personeel reist naar de locatie in Zwolle.

