Elf Drenten overleden aan coronavirus, 165 nieuwe besmettingen

In onze provincie is de afgelopen dag melding gemaakt van elf Drenten die zijn overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Ook zijn er sinds gisteren 165 nieuwe besmettingen vastgesteld, blijkt uit de nieuwste cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

De overlijdens zijn gemeld in de gemeenten Coevorden (3), Emmen (3), De Wolden (3), Hoogeveen (1) en Meppel (1). Ook zijn twee inwoners van Drenthe opgenomen in het ziekenhuis. Zij zijn afkomstig uit De Wolden en Coevorden.

De meeste positieve tests komen uit Emmen (36) en Hoogeveen (29). In de gemeente Westerveld kwamen er drie nieuwe besmettingen bij, het meest geringe aantal van vandaag.

Minder coronapatiënten in Drentse ziekenhuizen

In de Drentse ziekenhuizen liggen volgens het Acute Zorg Netwerk Noord-Nederland (AZNN) 46 coronapatiënten, van wie 16 op de intensive care. Dat aantal ligt lager dan het zorgnetwerk maandag meldde. Toen lagen er 52 mensen met corona in de ziekenhuizen in onze provincie.

De ziekenhuizen in Noord-Nederland hebben in totaal 76 coronapatiënten overgenomen uit andere regio's. Het is niet bekend hoeveel daarvan in Drenthe zijn opgenomen.

Aantal besmettingen, ziekenhuisopnames en overlijdens door het coronavirus (bron: RIVM, 06-01-2021)

Gemeente Besmettingen Ziekenhuisopnames Overlijdens Aa en Hunze 643 (+8) 3 1 Assen 1603 (+14) 31 9 Borger-Odoorn 765 (+10) 15 11 Coevorden 1225 (+14) 31 (+1) 12 (+3) Emmen 3869 (+36) 68 41 (+3) Hoogeveen 2239 (+29) 43 22 (+1) Meppel 1062 (+7) 15 13 (+1) Midden-Drenthe 905 (+17) 13 3 Noordenveld 541 (+8) 11 17 Tynaarlo 689 (+10) 13 13 Westerveld 387 (+3) 11 6 De Wolden 811 (+9) 21 (+1) 10 (+3) Onbekend 22 0 0

Landelijk

In Nederland zijn tot 10.00 uur vanochtend 7.142 nieuwe coronabesmettingen gemeld, 743 meer dan gisteren. In de ziekenhuizen liggen minder coronapatiënten dan gisteren. In totaal liggen er nu 2.835 mensen met corona in het ziekenhuis, van wie 704 op de ic.

Ook meldde het RIVM 175 overleden covid-patiënten.