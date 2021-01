Sanering van astbestdaken vaker uitgesteld

Subsidieregeling gestopt

Het is aannemelijk dat door het stoppen van de landelijke subsidieregeling voor het verwijderen van asbestdaken in 2018 de cijfers teruglopen, aldus het Programmabureau Asbestversnelling. Ook kunnen de coronacrisis en het 'niet doorgaan van het asbestdakenverbod medio 2019' meespelen.

Asbest kan gevaarlijk zijn voor de gezondheid. De asbestvezels zijn zo klein dat ze tijdens het inademen tot diep in de longen door kunnen dringen. Later in je leven kan je er ernstig ziek van worden. Het kabinet stimuleert het verwijderen van asbestdaken, maar een verbod op het hebben van zo'n dak na 2024 sneuvelde in 2019 in de Eerste Kamer.

Uitstel

Als de daken niet worden gesaneerd nemen de gezondheidsrisico's toe. "Die vezels worden door de wind meegenomen", zegt Johan Haan van de werkgroep Dorpsinrichting in Weerdinge. Hij probeert met dorpsgenoten het dorp zo snel mogelijk asbestvrij te maken: "We wilden dat het dorp nu al asbestvrij zou zijn, maar dat is helaas niet gelukt." In totaal zijn er zo'n 90 daken geïdentificeerd als mogelijk asbesthoudend. "Maar hoe langer je wacht, hoe duurder het is om er iets aan te doen." Haan vertelt hierbij dat asbestsaneerders platen niet meer kunnen losschroeven, omdat ze van slijtage uit elkaar vallen.

Dorpsgenoot Henry Bischop besloot zijn schuur, 'de mancave', onder handen te nemen: "Je moet er toch vroeg of laat aan." Bischop vreesde dat de renovatie meer dan tienduizend euro zou kosten, maar hij was dankzij de hulp uit het dorp een kleine 6.000 euro kwijt: "Het is een mooi dak geworden!"

Nieuwe leningen

De provincie Drenthe wil de sanering nieuw leven inblazen met een nieuwe subsidieregeling. Zo kunnen particulieren meer geld lenen voor de klus (een ton in plaats van 60.000 euro) en is het mogelijk om een deel van de lening in te zetten voor de aanschaf van zonnepanelen. Op deze manier kunnen eigenaren van een asbestdak de sanering combineren met het verstevigen van de dakconstructie en het plaatsen van zonnepanelen. Een extra lokkertje, omdat het plaatsen van zonnepanelen op asbestdaken meestal niet kan, bijvoorbeeld omdat je in asbest niet mag boren.

Landelijke Asbestdakenkaart

In Nederland ligt er naar schatting nog zo'n 80 miljoen vierkante meter aan asbestdaken. 25 miljoen daarvan ligt op particuliere daken en 55 miljoen bij 'zakelijke' dakeigenaren. In veel gemeenten is nog niet duidelijk of openbaar hoeveel asbest er precies aanwezig is. Op de Landelijke Asbestdakenkaart zijn de gegevens per gemeente verzameld, voor zover bekend.

Overigens telde de provincie Drenthe een daling van een kleine vijf procent, maar in deze cijfers wordt de particuliere markt nauwelijks meegeteld.