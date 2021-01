Stormloop bij aanvraag fijnstofmeetkastjes RUG

Jurriens kan z'n geluk niet op: "Zondagochtend werd ik wakker van de vele bliepjes op mijn telefoon. Het bleken allemaal aanmeldingen te zijn." Uit allerlei hoeken en gaten van sociale media krijgt hij de vraag: 'hoe kom ik aan zo'n kastje?' Al heeft Jurriens nu wel een klein probleem. Hij moet nu rap materialen bijbestellen zodat iedereen thuis zo'n fijnstofmeetkastje in elkaar kan zetten. En ondertussen zijn er nog steeds blinde vlekken in onze provincie, ondanks het grote aantal aanmeldingen.

Waarom zelf fijnstof meten?

In het project Onze Lucht meten inwoners van de noordelijke provincies samen met wetenschappers en studenten van de Rijksuniversiteit de hoeveelheid fijnstof in de lucht. Inmiddels hangen er 900 kastjes in het Noorden waarvan er al zo'n 400 werken. Je kunt zelf direct meekijken met wat je thuis meet, maar ook wat er in de regio, Nederland en half West-Europa aan fijnstof in de lucht zit.

Het bijzondere van het project tussen inwoners, wetenschappers en studenten is dat er straks door de vele zelfbouwkastjes van de universiteit op grote schaal gemeten kan worden in een gebied waar weinig officiële meetstations zijn. Zo ontstaat een enorme luchtmeetbibliotheek waar iedereen - ook de mensen met een meetkastje thuis - gebruik van kan maken. De gegevens gaan ook naar het RIVM, die vanwege de nationale gezondheid de luchtkwaliteit in de gaten houdt.

Waarom een kastje?

Er zijn drie redenen waarom mensen graag een kastje aanschaffen, vertelt Jurriens: "Allereerst is dat nieuwsgierigheid. Daarnaast melden veel mensen, die zelf luchtwegproblemen hebben en hun directe leefomgeving willen kunnen meten, zich aan. Tot slot wonen veel nieuwe aanmelders aan een drukke weg."

Nu ook met LEGO-handleiding

Ondanks dat het zelfbouwkastje volgens Jurriens eenvoudig in elkaar te zetten is, krijgt hij toch nog veel vragen. Daarom heeft hij van een burgermeter een nieuwe handleiding gemaakt volgens het LEGO-bouwprincipe. Nu moet volgens Jurriens iedereen zo'n kastje kunnen bouwen, ook zonder enige technische kennis.

Waar kan de RUG nog steeds een 'burger-meter' gebruiken?

Ondanks de vele aanmeldingen in Drenthe zijn er nog blinde vlekken over. "Voor mensen in deze gebieden geldt uiteraard de subsidie van 25 euro op de aanschaf, zodat de eigen bijdrage nog maar 25 euro is", legt Jurriens uit. "Op plekken waar we nu genoeg nieuwe meetpunten krijgen, zullen we strenger zijn in de selectie." Dit zijn per gemeente de plekken waar Jurriens nog mensen zoekt die zelf zo'n kastje willen bouwen en ophangen om mee te kunnen meten:

Aa en Hunze: Amen, Anderen, Anloo, Balloërveld, Balloo, Deurze, Eexterveenschekanaal, Eexterzandvoort, Ekehaar, Eldersloo, Eleveld, Geelbroek, Nieuw Annerveen, Nieuwediep, Nijlande, Papenvoort, Spijkerboor, Vredenheim

Assen: Loon, Rhee, Ter Aard, Ubbena, Zeijerveen, Zeijerveld

Borger-Odoorn: 2e Valthermond, Bronneger, Bronnegerveen, Eesergroen, Exloërveen,Westdorp, Zandberg

Coevorden: 't Haantje, De Kiel, Erm, Gees, Geesbrug, Holsloot, Noord-Sleen, Zwinderen

De Wolden: Drogteropslagen, Kerkenveld, Linde, Veeningen

Emmen: Nieuw-Schoonebeek, Roswinkel

Hoogeveen: Alteveer, Fluitenberg, Noordscheschut

Meppel: Broekhuizen, Rogat

Midden-Drenthe: Balinge, Bruntinge, Eursinge, Garminge, Mantinge, Oranje, Stuifzand, Zuidveld, Zwiggelte

Noordenveld: Alteveer, Matsloot, Steenbergen, Westervelde

Tynaarlo: Midlaren, Yde en Zeijen

Westerveld: Boschoord, Doldersum, Frederiksoord, Nijensleek,Oude Willem,Vledderveen, Wateren, Wilhelminaoord en Zorgvlied

