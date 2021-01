OM: ‘Bewijs verdachten drugslab Eext sterker door sporen op hun broeken’

Uit sporenonderzoek op de broeken van vier van de zes mannen die zijn opgepakt voor betrokkenheid bij het grote drugslab in Eext blijkt dat er sporen van speed en chemische stoffen op zaten. Dat zei de officier van justitie vandaag tijdens de derde tussentijdse zitting in de zaak bij de rechtbank in Assen.

"Dat maakt het bewijs sterker", zegt de officier. Het gaat om de broeken die de vier mannen droegen toen ze op 1 mei bij het lab in een boerderij aan de Vijzelweg werden opgepakt. De politie had de boerderij eerst een tijdje in de gaten gehouden en volgens de officier hebben de agenten de vier allemaal uit het lab zien komen. Zelf ontkennen ze dat ze iets met het speedlab te maken hadden.

EnchroChat-kraak

Het gaat om mannen van 21, 30 en 32 jaar uit Bergen op Zoom en een 59-jarige man uit Roosendaal. De politie kwam het grote lab op het spoor nadat het in april vorig jaar lukte de versleutelde berichtendienst EnchroChat te kraken. Daarvan maakten veel criminelen gebruik. Aan de hand van die chatberichten, die de politie toen allemaal kon lezen, konden veel misdrijven worden opgelost en verdachten worden opgepakt.

In ieder geval één van de vier verdachten die op 1 mei werden aangehouden had een Enchrochat-account. Er bleken zo'n 10.000 chatberichten te zijn over het lab in Eext, dat volgens het Openbaar Ministerie een groot lab was, waar speed werd bereid in ketels van 1000 liter. Volgens de aanklager is er in het lab ook daadwerkelijk speed gevonden, maar ook chemische substanties die alleen nog een laatste bewerking nodig hadden.

Camerabeelden

Naar aanleiding van verder onderzoek na de aanhouding van de vier Brabanders, bleek volgens het OM dat er nog een vijfde Brabander bij het lab betrokken was, een 31-jarige man uit Bergen op Zoom. "We hebben camerabeelden waarop te zien is dat ook hij uit het lab komt. Hij is in augustus aangehouden."

De man ontkent, net als de andere Brabanders, iedere betrokkenheid. "Ik zit nu vijf maanden vast en ik weet nog steeds niet waarom. Ik hoor dat het gaat om een laboratorium, maar daar weet ik niks van." 'Wat heb ik gedaan dan?', riep de man, die de zitting via een videoverbinding volgde, emotioneel.

Huurder van de boerderij

Een 65-jarige man uit Goes, die de boerderij in Eext van de eigenaren had gehuurd, wordt verdacht van medeplichtigheid van de productie van de drugs. Hij huurde de boerderij vanaf maart. De eigenaren waren van plan te emigreren. De Zeeuw ontkent ook dat hij te maken had met het speedlab. Hij zit niet vast. Dat geldt ook voor de jongste van de vijf hoofdverdachten, die in september onder voorwaarden is vrijgelaten.



De andere vier blijven vastzitten, bepaalde de rechtbank vandaag. Op 22 en 23 maart wordt de zaak inhoudelijk behandeld. Daarvoor worden alle zes verdachten eerst nog in elkaars zaken als getuige gehoord.

Lees ook: