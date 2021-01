Drukke eerste week vol papierwerk voor Belga Transport na Brexit

"Het is echt smoordruk", zegt directeur Jan Belga. "Maar niet zozeer met het aantal opdrachten. In de eerste week van januari moet je altijd wel wat opstarten, maar het is toch wel pittig."

Belga heeft het vooral druk met vragen van klanten. "Die weten nog niet altijd hoe het nou precies zit", vertelt hij. "Het is een aparte situatie. Ik maak lange dagen. Het is voor iedereen nieuw." Zo'n 60 tot 70 procent van de omzet haalt Belga uit vervoer van en naar Engeland.

'Het is toch even anders'

Het Drentse bedrijf gebruikt nu bijvoorbeeld andere methodes om reserveringen af te handelen. "Dat is niet moeilijk, maar het is wel even wennen. Vergelijk het maar met een mobieltje. Als je een nieuwe telefoon koopt, weet je nog steeds hoe je moet bellen. Maar toch is het even anders", lacht hij.

Het papierwerk moet heel nauwkeurig ingevuld en afgehandeld worden. "Ik heb hier een zending van een klant", vertelt Belga. "Het gaat nog niet eens om een halve wagen, maar toch hangen er al honderd speciale codes aan. Van elke code moet alles exact omschreven worden." Om wat voor product gaat het? Hoe zwaar is het? Hoe is het verpakt? "De afgelopen jaren werden mensen nog weleens slordig, er werd gewoon een vrachtbrief geschreven. Nu moet alles specifiek worden aangegeven."

De gevolgen zijn groot als dat niet secuur gebeurt. "Als één ding niet klopt, mag gelijk de hele oplegger niet aan boord. Gelukkig lopen we daar nog niet tegenaan."

'Eerst maar eens wat extra uren maken'

Ondanks de drukke eerste week, ziet Belga het uiteindelijk wel goed komen. "Je kan van tevoren wel van alles inschatten, maar het wijst zich straks vanzelf wel. We maken eerst met z'n allen extra uren om alles goed in te vullen. Straks kijken we wel waar we een automatiseringsslag kunnen maken. Maar dat er meer tijd in is gaan zitten, dat is zeker waar."

