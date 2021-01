Duizenden euro's verstopt in trouwjurk: stel vrijgesproken van witwassen

Een stel uit Noordscheschut is vrijgesproken van het witwassen van ruim 21.000 euro. Het grootste deel van dat geld vond de politie tijdens een inval in november 2019 in de kledingzak van de trouwjurk van de vrouw. De man (59) en zijn vrouw (54) werden toen opgepakt op verdenking van drugs- en wapenhandel.

Voor dat laatste hoefden de twee zich niet bij de rechter in Assen te verantwoorden, omdat daar volgens het Openbaar Ministerie te weinig bewijs voor was. De man is wel veroordeeld tot 120 uur werkstraf en drie maanden voorwaardelijke celstraf voor wapenbezit. Hun 33-jarige zoon, die op dezelfde dag werd aangehouden, is veroordeeld tot vijftig uur werkstraf omdat hij spullen voor het kweken van hennep in huis had.

Invallen door arrestatieteam

Naar aanleiding van tips uit de buurt waar de zoon van het stel woonde, viel de politie op 19 november 2019 drie huizen in Hoogeveen binnen, waaronder ook de toenmalige woning van zijn ouders aan de Prinses Irenestraat. In de tips werd gezegd dat de 33-jarige Hoogevener in wapens en drugs handelde en werd ook gesproken over betrokkenheid daarbij van zijn ouders.

Tijdens de invallen door een arrestatieteam werden de ouders, hun zoon en schoondochter aangehouden. In het toenmalige huis van het stel, dat nu in Noordscheschut woont, vond de politie zo'n 18.000 euro in de trouwjurkzak en nog wat kleinere geldbedragen in een broek, een jas en onder de videorecorder.

Spaargeld

Vanwege tips over de wapen- en drugshandel moest het geld wel verdiend zijn met criminele zaken, dacht het Openbaar Ministerie destijds. Witwassen dus. Maar de man en zijn vrouw verklaarden dat ze het in zo'n tien jaar bij elkaar hadden gespaard. "Mijn vader zei altijd: 'Zorg dat je altijd geld in huis hebt'. Ik ben van oorsprong woonwagenbewoner en dat is er met de paplepel ingegoten", vertelde de man.

Zijn vrouw verklaarde dat ze het bewust in de kledingzak van haar trouwjurk had verstopt. "Familie van me had het geld in een kluis. Inbrekers hebben die kluis eruit gebroken en meegenomen. Ik dacht: als bij ons wat gebeurt, vinden ze het daar niet."

'Tegen drugs'

Omdat uit het politieonderzoek helemaal geen bewijs bleek te zijn dat het stel in drugs handelde, kon de officier van justitie niet bewijzen dat het 'crimineel geld' was en vroeg ze vrijspraak. De man en vrouw gaven juist aan fel tegen drugs te zijn. "Onze beide kinderen zijn verslaafd en we hebben altijd geprobeerd ze er vanaf te helpen", zei de man.

Over de wapens in hun huis bekende hij dat ze van hem waren. Het ging om een taser in de vorm van een zaklamp en een pistool, dat in een kussen verstopt was. Het magazijn, met drie kogels erin, vond de politie in een klok. "Ik heb ze aangeschaft voor onze veiligheid. We werden bedreigd vanwege onze kinderen. We hebben leden van motorclub Satudarah aan de deur gehad. Dat zijn geen makkelijke jongens", vertelde de man.

Hun spaargeld, dat bij de inval in november 2019 in beslag is genomen, krijgen ze terug, bepaalde de rechter.

