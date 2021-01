Djammen: Christy, jong talent uit Ekehaar

Lied over schilderij

Christy zingt zowel Engels als Nederlands. Eén van haar Nederlandstalige nummers, 'Zomerdag', gaat over een kunstwerk. "Zomerdag is een nummer geïnspireerd op een schilderij. Daarop is een zomerdag te zien en ik vond er wel iets dreigends in zitten", vertelt ze over het schilderij. "Het nummer gaat over de mooie dagen, maar ja, het wordt ook weer winter." Haar Engelstalige nummer 'Footprint' heeft ze geschreven voor haar profielwerkstuk. "Daarvoor schrijf ik allemaal nummers omtrent het leven." Serieuze thema's spreken haar wel aan.

De Amer

Ook haar bijbaantje ligt in dat straatje. Dichtbij haar woonplaats werkt de jonge Ekehaarse. Namelijk in Amen bij - waar kan het ook anders als muziekliefhebber - De Amer. Christy geniet tijdens haar werk van de optredens achter in de deel van de oude bluesboerderij. "Dan luister je toch altijd wel een beetje mee en dan kom je wel thuis met een boel nieuwe inspiratie." En die inspiratie zal wellicht binnenkort terug te horen zijn in haar werk. "Ik wil eigenlijk het roer omgooien en wat meer de rock- en blueskant op. Dat vind ik wel heel interessant."

Op korte termijn vertelt ze dat ze de studio induikt met band. "Dan komen er hopelijk vier hele mooie nummers uit", besluit ze.