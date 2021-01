Insectenkwekerij hoopt vliegenstank met hoge schoorsteen op te lossen

Een hoge schoorsteen moet definitief een eind maken aan de stankklachten over insectenverwerker Wadudu in Beilen, zo bleek vandaag tijdens een rechtszaak in Den Haag.

Een woordvoerder van Wadudu zegde bij de Raad van State toe dat er binnenkort een schoorsteen op de productieloods komt, die de stankoverlast terug moet dringen. Een buurman dringt al jaren aan op een hardere aanpak van de stankoverlast, maar kreeg aanvankelijk nul op rekest van de gemeente Midden-Drenthe.

De gemeente deed er erg lang over om het insectenbedrijf te dwingen meer stankmaatregelen te nemen. Volgens de woordvoerster van Midden-Drenthe kwam dat omdat de gemeente geen enkele ervaring had met en kennis over een insectenfarm. Immers, het kweken van vooral vliegenmaden als alternatief voor bijvoorbeeld eiwitrijk veevoer, is een vrij recente nieuwigheid in agrarisch Nederland.

Klachten

Wadudu kreeg twee jaar geleden een vergunning van Midden-Drenthe. Daarna kwamen er al snel klachten over stank. Afgelopen oktober scherpte de gemeente de vergunning aan en droeg Wadudu op aanvullende stank- en geluidsmaatregelen te nemen. Volgens de raadsman van buurman Luuk Oosting heeft het allemaal veel te lang geduurd en is het stankprobleem nog altijd niet opgelost.

Maar tijdens de rechtszaak kondigde een bedrijfswoordvoerder aan dat het 'stanklek' boven water is. "Door de aanwezigheid van brandgangen ontsnapte er nog te veel geur via de kieren van het gebouw", legde de woordvoerder uit. "We bouwen straks een nieuwe hoge schoorsteen, dan is er nog maar één emissiepunt en voldoen we aan alle milieueisen. Overigens is het echt niet zo dat we niet al lang bezig waren om de stank- en geluidsoverlast terug te dringen. Wij hebben veel overleg gevoerd met de buren en eerder zelf al besloten koolstoffilters te plaatsen, terwijl de gemeente dat nog niet verplicht had gesteld."

Uitspraak over twee weken

In ieder geval lijkt de kans klein dat de Raad van State de vergunning of de extra milieuvoorschriften onderuit gaat halen, zo maakt rechter en staatsraad Erik Heijningen duidelijk. Wat er wel in de uitspraak komt te staan, blijkt over enkele weken.

