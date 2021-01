Ziekenhuismedewerkers ingeënt: 'Ze kunnen eindelijk weer echt veilig hun werk doen'

Eerste stap

Waar in Veghel vanochtend om 8.30 uur het allereerste vaccin in Nederland werd toegediend, was de eerste Drent om 15.00 uur aan de beurt. Eén van de eerste was ambulancemedewerker Arno Veenstra: "Dit is hopelijk de eerste stap naar het nieuwe normaal." Dat hij nu is ingeënt tegen het coronavirus stelt hem gerust: "Ik ga nu alweer rustiger bij patiënten naar binnen."

Nauwkeurigheid

Ziekenhuisapotheker Rien Hoge maakt met zijn team de vaccins in Assen gereed voor toediening: "Het is altijd opletten geblazen, sowieso de eerste keer. Zo kan het mengsel kapotgemaakt worden als ermee geschud wordt en daardoor zou het minder werkzaam kunnen zijn." Bovendien is het belangrijk dat de hoeveelheden kloppen: "Hoeveel vloeistof moet er toegevoegd worden? Dat is iets waar we nauwkeurig in zijn. Het is ons dagelijks werk."

Prestatie

Volgens Sluijmer is het een behoorlijke prestatie die vandaag is geleverd: "We hoorden recentelijk dat ons personeel gevaccineerd mocht worden. In drie dagen tijd hebben we alles uit de kast gehaald om het logistiek gezien optimaal te laten verlopen. Dat wil zeggen: de juiste mensen selecteren die primair de vaccinatie moeten hebben, het proces van vaccineren en alles eromheen moet optimaal verlopen. Mensen hebben heel hard gewerkt."

De eerste vaccinatieronde in Drenthe is dus succesvol verlopen. De prikjes zijn uitgedeeld aan medewerkers van de intensive care, de spoedeisende hulp en de corona-afdelingen. Ook ambulancemedewerkers staan bovenaan de lijst. Vandaag is er in Assen tot 17.45 uur gevaccineerd. Morgen zullen ook medewerkers van Treant Zorggroep en andere ziekenhuizen in Drenthe starten met vaccineren.

Verslaggever Josien Feitsma was bij de eerste vaccinatie in het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen. Dat ging er zo aan toe:

