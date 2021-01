Weg uit Biochron: 'Vreemde dag, ik haal mijn kunst op en lever de sleutel in'

Het is de bedoeling van Emmen om er in de toekomst een nieuw gebouw neer te zetten, waar onder meer het Centrum Beeldende Kunst (CBK) in komt.

'Het voelt heel vreemd'

"Ik ben natuurlijk al een tijdje bezig, maar vandaag is het echt de laatste dag. Het voelt heel vreemd", vertelt Ingo Leth in zijn lege galerie. "Ik haal vandaag mijn laatste kunstwerken weg. Lever ik de sleutel in en dan is het voorbij."

Leth was een van de eerste ondernemers die zich in het Rensenpark vestigde. "Ruim vier en een half jaar heb ik hier gezeten. Als een van de eerste bewoners om het zo te zeggen. Heel mooie tijden gehad. Het begon wel negatief met de vernielingen in het park. waarbij ook kunstwerken van mij zijn vernield. Maar daarna mooie exposities, zoals met de kraanvogels en laatst nog de mondkapjes."

(Tekst gaat verder onder de video)

Kosten te hoog

De gemeente Emmen maakte eind 2019 bekend het Biochron te willen slopen. De kosten onder meer voor de energie zijn torenhoog voor de gemeente. Er zijn wensen en plannen voor nieuwbouw voor het Centrum Beeldende Kunst (CBK). Enkele ondernemers startten nog een petitie om de sloop tegen te gaan, maar dat mocht niet baten.

Villa Lindenhof

De gemeente Emmen bood, na aandringen van de gemeenteraad, Villa Lindenhof naast de Hema aan. Dat zag Leth bij nader inzien niet zitten. "Ik vond de tijd te kort. Maximaal 2,5 jaar. En toen kwam dit pand aan de Derksstraat voorbij. Dat is veel meer toekomstig gericht."

Uiteindelijk is één ondernemer naar Villa Lindenhof gegaan. Het bedrijf Arte Facta zit daar nu.

Leth hoopt zijn galerie binnenkort te kunnen openen. "Wat dat betreft komt de lockdown nu wel gelegen. Dan heb ik mooi de tijd om alles af te maken en in te richten. Maar ik hoop natuurlijk dat alles op termijn, als het weer mag, open kan."

De oude balie

Leth gaat het park wel missen, zegt hij. "Wij hebben hier als kunstenaars wel voor aantrekkingskracht gezorgd en toestroom. En ik vind ook dat kunstenaars bij een kunst- en cultuurpark horen. Cultuur is er nog wel, maar de kunstenaars zijn straks bijna helemaal verdwenen."

"Maar waar een deur dicht gaat, gaat er ook eentje open", besluit hij.

Toch blijft er een stuk van het Biochron bewaard in zijn nieuwe galerie. De oude balie. "Hier verkochten ze vroeger abonnementen voor de dierentuin. Stukje nostalgie. Mooi als dat bewaard kan blijven."

Wanneer het Biochron daadwerkelijk gesloopt gaat worden, is nog niet bekend. Volgens een woordvoerder van de gemeente moeten er eerst nog allerlei zaken geregeld worden, voordat de sloopkogel erdoor kan.