Jonge Helmantels in de dop krijgen digitaal les van Drents Museum

Sinds kort geeft het Drents Museum dit soort online lessen omdat het voor scholen door corona niet mogelijk is om het museum te bezoeken.

Digitaal

En dus zaten de leerlingen vanochtend allemaal voor een groot beeldscherm te kijken en te luisteren naar Kirsten Kampinga van het Drents Museum. "Wat weten jullie al over stillevens", was een van de eerste vragen die ze stelde. Via een interactieve app op de telefoon konden de leerlingen reageren op de gestelde vragen. Antwoorden als 'niets', 'het staat stil' en 'realistisch' verschenen op het bord.

Daarna volgde een kort uitlegfilmpje waar de leerlingen klassikaal naar keken. "Dit is een vierde klas, dus ze zitten in het examenjaar. Zij moeten eigenlijk alle lessen gewoon hier blijven volgen, zodat ze netjes examen kunnen doen", antwoordt docent Therèse Prins op de vraag waarom deze leerlingen dan wel in een lokaal mogen zitten.

Helmantel

Voor de kerstvakantie mochten de leerlingen nog wel het Drents Museum in. Daar maakten ze kennis met het werk van de meesterschilder. "Wat hij doet is heel knap", vertelt leerling Fleur daarover. "Ik schilder zelf ook en weet hoe moeilijk het is om iets echt te laten lijken. Dus dat was echt heel mooi."

"De dingen die je daar zag waren heel realistisch. Ik zag er bijvoorbeeld een mooi, klein schilderij van een egel. Die vond ik erg mooi", voegt klasgenoot Lucas daar aan toe. Tijdens het digitale college van vandaag gaan de leerlingen verder en moeten ze echt zelf aan de slag.

(Tekst gaat verder onder de video)

"Ze leren vooral heel goed kijken. Ze hebben zelf spulletjes meegenomen van huis om een stilleven te kunnen maken", vertelt docent Prins over de opdracht die ze de leerlingen heeft voorgeschoteld. "Ze moeten heel goed bekijken hoe dat eruitziet, hoe de schaduwen werken en hoe je een compositie neerzet. Eigenlijk is hier op alle vlakken wat van te leren."

Die meegenomen spullen van huis waren behoorlijk divers. Een aantal meiden haalden snel potjes nagellak en parfum uit hun tas om na te tekenen: "Ja, we waren eigenlijk vergeten om iets mee te nemen." Anderen gebruiken gekleurde dobbelstenen of een zandloper. Uiteindelijk hebben de meeste leerlingen de Helmantelsmaak te pakken en beginnen ze driftig te tekenen.

Een aantal laat zien ook echt talent te hebben. En of het dan parfumflesjes zijn of iets serieuzere zaken die ze natekenen, maakt niet uit. Zoals de titel van de online cursus van het Drents Museum al zegt: 'Stillevens vind je overal'.