'Adres Onbekend' zoekt 50 jaar naar uit het oog verloren dierbaren

De eerste keer dat Adres Onbekend bij mensen thuis of onderweg te horen was, was op 5 januari 1971. Dat gebeurde toen nog als rubriek in het programma Interlokaal van Kees Schilperoort. Sindsdien hebben tienduizenden mensen via het programma een dierbare teruggevonden.

Herkenbaar

Het programma, iedere zondagmiddag onder meer te horen op Radio Drenthe, wordt sinds 2002 gepresenteerd door Ron Kas. De laatste jaren in samenwerking met verslaggever Amy-Lee de Boer. Dat doet Kas met erg veel plezier. "Ik wil graag de dilemma's in het leven doorgronden", zegt hij. "Als iemand een oude liefde zoekt, wil ik weten wat dat voor hem of haar betekent. Wat zegt dat over de manier waarop je in het leven staat? En wil de andere kant wel gevonden worden? En onder welke voorwaarden dan? De antwoorden op die vragen vind ik heel boeiend. Elk verhaal heeft een dilemma."

Iedere zondag stroomt de ether weer vol met ontroerende, schrijnende, pijnlijke of vrolijke verhalen verhalen. Ondanks dat de zoekmogelijkheden steeds groter zijn geworden door sociale media, werkt het programma nog steeds goed. "Luisteraars vinden het ten eerste spannend dat binnen twee uur een zoektocht wordt opgelost. Daarnaast is het heel herkenbaar: luisteraars kunnen al jaren rondlopen met een probleem en dan komt bij ons iemand op de radio die precies hetzelfde vertelt. Het maakt problemen en de beleving universeler. Ik vind het zelf erg fijn om ergens bij te horen. Ik denk dat Adres Onbekend die bindende factor wel heeft."

15 dagen 'amore'

Duizenden zoektochten begeleidde Kas al naar een goed einde. Welke hem het meest bijbleef? Dat zijn er zoveel, maar recent maakte het verhaal over Thomas uit Napels indruk. Thomas stuurde een brief naar de redactie, in het Nederlands, want hij groeide op in België. "Hij schreef dat in Napels in 1973 een bus vol met Nederlanders kwam langsrijden", vertelt Kas. "Er stapte een knap, blond 15-jarig meisje uit: Paula uit Den Haag. Ze beleefden vijftien dagen amore."

Zoek haar, zo luidde de opdracht. "Ik dacht: daar is geen beginnen aan. Maar wie zat er naar de radio te luisteren? Paula uit Den Haag. Ze belde ons in tranen. Haar man was vorig jaar overleden, vertelde ze. Sinds Thomas ging ze met hem. Ze was nog steeds in rouw en vertelde aan de zwart-witfoto van haar man over Thomas."

Volgens Kas zit alles in dit verhaal. "Het heeft een spanningsboog, je weet alleen een voornaam en je kunt iemand vinden omdat mensen helpen zoeken."

Adres Onbekend is iedere zondagmiddag vanaf 14:00 te horen op Radio Drenthe.