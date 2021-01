Ingeslikt mondkapje wordt hond Tinus bijna fataal

De traditionele nieuwjaarswandeling was dit jaar gedenkwaardiger dan ooit voor de familie. Al snuffelend loopt hond Tinus mee, als Janneke van Gerwen plots opmerkt dat Tinus iets in zijn mond heeft. "Ik kon nog net zien dat het een mondkapje was, maar uit zijn mond krijgen kon niet meer. We weten inmiddels dat Tinus alleen nog maar sneller probeert iets door te slikken wanneer wij ons ermee gaan bemoeien", vertelt van Gerwen.

Braken

De familie laat het doorgeslikte mondkapje eerst voor wat het is en besluit naar huis te gaan. "In de avond hoopten wij eigenlijk dat het er via de ontlasting uit zou komen, maar het kwam maar niet. We hielden het goed in de gaten. De volgende dag was er eerst nog niets aan de hand", zegt Van Gerwen. "In de loop van de dag begonnen we wel te merken dat er iets niet goed was. Hij begon te braken en at steeds weer gras op om daarna weer te braken. Ja, dan weet je dat het niet goed zit."

Naar de spoed

De familie besluit om toch de dierenarts te bellen. "De dierenarts was er vrij snel over uit. Hij zei dat het klonk als een verstopping en dat er maar één ding op zat: direct komen en opereren", vertelt het baasje van Tinus. En iets verwijderen uit de darm of de maag blijkt een behoorlijk pittige ingreep te zijn. "Snijden in organen is natuurlijk altijd een zware ingreep. Het is goed dat de familie er snel bij was. Hoe langer zoiets als een mondkapje in de maag zit, hoe meer schade het kan aanbrengen met zelfs het bezwijken van een dier als gevolg", vertelt dierenarts Remco van het Hof.

Het verwijderde mondkapje uit de maag van hond Tinus (Rechten: Dierenziekenhuis Assen)

Van het Hof was de dienstdoende dierenarts die avond en hij maakt zich zorgen over de ontwikkelingen: "Je ziet steeds meer van die mondkapjes op straat liggen. Mensen moeten daar echt voor gaan waken. Wanneer iemand ziet dat een huisdier zoiets inslikt, ga dan zo snel mogelijk naar een dierenarts. Zij hebben middelen om het dier direct te laten braken. Ga zelf niet proberen met zout, want dat kan weer andere problemen met zich meebrengen", benadrukt van het Hof.

Geslaagd

Na anderhalf uur is de operatie voorbij. Rond middernacht kan Tinus weer opgehaald worden. Thuis ligt er een bedje voor hem klaar in de woonkamer met een matras ernaast. Tinus wordt de komende nachten vergezeld door zijn baasjes. "We houden hem in de nachten goed in de gaten en we moeten hem twee keer per dag temperaturen. Hij komt meestal bij mij liggen op het matras. Hij vindt zichzelf ook behoorlijk zielig", zegt Van Gerwen met een knipoog. Tinus is de eerste dagen goed doorgekomen en dat geeft hoop. "Naar omstandigheden gaat het goed, maar de komende twee weken kunnen er altijd complicaties opspelen", vertelt de dierenarts.

In de prullenbak

Van Gerwen wil tot slot iedereen op het hart drukken om goed op te letten met de mondkapjes: "Honden eten wel vaker rare dingen. Soms gaat het goed en soms ook niet, maar dit mondkapjesprobleem is wel ernstig. Ik wil mensen vragen om de mondkapjes en andere rotzooi weg te gooien in prullenbakken en niet de natuur in te slingeren. Het is niet alleen slecht voor het milieu, maar dus ook voor onze Tinus en andere geliefde viervoeters."