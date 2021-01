Friese boeren willen wolvenhek op de grens met Drenthe

Stichting Wolvenhek Fryslân is hiervoor een inzamelingsactie begonnen, meldt de Leeuwarder Courant. De vijf schapenhouders willen het hek langs de hele provinciegrens met Drenthe, Groningen, Overijssel en Flevoland neerzetten. De boeren vinden dat het onmogelijk is om schapen te houden in een regio waar wolven verblijven.

Vorig jaar zwierf een wolf ruim een half jaar rond in Midden-Drenthe, maar maakte ook enkele uitstapjes naar Friesland en Groningen. In Friesland werden 25 schapen doodgebeten. Diezelfde wolf hield in die periode ook huis bij 18 schapenhouders in Drenthe. Friesland telt in totaal 1160 boeren die samen 150.000 schapen houden.

Vanmiddag wordt het plan van Stichting Wolvenhek Fryslân gepresenteerd.