Ook in Emmen is nu de eerste vaccinprik gezet: 'blij en dankbaar'

Op de tweede vaccinatiedag in Nederland kon Van der Hoek zich na zijn nachtdienst melden voor de prik. In tien seconden is het klusje geklaard. "Blij dat die eerste prik zit", windt Van der Hoek er geen doekjes om. "Blij dat we zo richting het einde van deze enorme zorg- en maatschappelijke crisis gaan."

'Het gedoe blijft'

"Op zich veranderen de werkzaamheden niet zo. We gaan nu niet plotseling zonder beschermingsmateriaal bij de patiënten naar binnen. Het omkleden blijft, het gedoe blijft." De betere bescherming tegen het virus en dus de kleine kans op corona en uitval, noemt Van der Hoek als belangrijkste voordelen.

Daarnaast is er een eigenbelang. "Ik heb mensen gezien, heel jonge collega's, die heel erg ziek zijn geweest van corona. Het is niet alleen iets voor oude mensen. We hebben mensen van 40 aan de beademing gehad, we hebben mensen van 50 verloren aan corona. Dat wil je natuurlijk niet meemaken, ook voor jezelf niet."

Onderzoeken

Sinds gisteren wordt er in Nederland gevaccineerd tegen het coronavirus met het Biontech/Pfizer-vaccin. Intensivist Van der Hoek heeft 'geen seconde' getwijfeld over het al dan niet nemen van het middel. Hij heeft de toelatingsonderzoeken gelezen en werd daardoor gerustgesteld. "Bij de meer dan 20.000 mensen bij wie ze het vaccin toegediend hebben, is geen enkele noemenswaardige bijwerking opgetreden."

"Later hebben we gezien dat er bij ongeveer 1 op de 100.000 mensen een allergische reactie ontstaat, maar daar zijn alle voorzorgen voor genomen. Er zit hier een collega klaar voor als het gebeurt. Maar je moet je realiseren dat als we zo doorgaan, 1 op de 1000 Nederlanders is overleden door corona. We zitten al op 12.000 Nederlanders, dat gaat richting de ie 17.000. 1 op 1000 versus 1 op 100.000 allergische reacties die behandelbaar zijn, nou ik weet het wel", besluit Van der Hoek.

Dankbaar

Verpleegkundige Mirjam Oudman heeft de leiding over het vaccinatieprogramma bij Treant in het Scheper Ziekenhuis en mocht vanochtend de eerste prik zetten. Zelf is ze pas veel later aan de beurt, maar ook zij is dankbaar voor het vaccin: "Er is eindelijk licht aan het eind van de tunnel. In plaats van je handen stuk wassen en anderhalve meter houden, kunnen we ons nu met dit vaccin beschermen."